Блокада не помеха: движение судов в Черном море проходит по новому маршруту

Первое грузовое судно прошло по новому маршруту в Черном море, несмотря на российскую блокаду.

Об этом написал совладелец и СЕО порта TIS, партнер инвестиционной компани SD Capital Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.

"Хрен вам, а не блокаду украинских портов. Прямо сейчас из зернового терминала Neptune в Южном обходным маршрутом прошел балкер MV Melia ... с осадкой 12,85 м. Это первое судно класса Panamax, которое успешно прошло по дополнительному коридору", - написал он.

Ставницер подтвердил, что Министерство инфраструктуры нашло новые глубоководные пути.

"В ближайшее время Госгидрография выпустит официальное сообщение о том, что подтвердили глубины 15+ и порты могут работать в штатном режиме", - сообщил совладелец TIS.

Бизнесмен добавил, что сейчас приходится убеждать международных партнеров, что "ситуация изнутри намного лучше, чем может показаться из заголовков [новостей]".