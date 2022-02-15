Финансовые новости
- |
- 15.02.22
- |
- 07:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Блокада не помеха: движение судов в Черном море проходит по новому маршруту
23:31 14.02.2022 |
Первое грузовое судно прошло по новому маршруту в Черном море, несмотря на российскую блокаду.
Об этом написал совладелец и СЕО порта TIS, партнер инвестиционной компани SD Capital Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.
"Хрен вам, а не блокаду украинских портов. Прямо сейчас из зернового терминала Neptune в Южном обходным маршрутом прошел балкер MV Melia ... с осадкой 12,85 м. Это первое судно класса Panamax, которое успешно прошло по дополнительному коридору", - написал он.
Ставницер подтвердил, что Министерство инфраструктуры нашло новые глубоководные пути.
"В ближайшее время Госгидрография выпустит официальное сообщение о том, что подтвердили глубины 15+ и порты могут работать в штатном режиме", - сообщил совладелец TIS.
Бизнесмен добавил, что сейчас приходится убеждать международных партнеров, что "ситуация изнутри намного лучше, чем может показаться из заголовков [новостей]".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Слова Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с РФ вырваны из контекста – МИД
|Киев запросил срочную встречу со странами-членами Венского документа
|Позитив недели. Учения украинской армии «Метель-2022» будут идти до конца февраля
|Феодализм на Донбассе. Как из живущих в оккупации выжимают последние соки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США предоставят Украине 1 миллиард долларов кредитных гарантий – Bloomberg
|Блокада не помеха: движение судов в Черном море проходит по новому маршруту
|Дефицит внешней торговли Украины товарами в 2021 году сократился на 8,1%
|Германия предоставляет €150 миллионов кредита в рамках поддержки Украины
|Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в 2021г. сократилось на 4,2% - Госстат
|Торговый оборот Украины за 2021 год вырос на треть
Это интересно
|Солнечные панели обещают резко подешеветь к 2025 году
|Видеокарты в Европе и Китае стремительно дешевеют. За 20 дней наценка снизилась на 20%
|Южная Корея инвестирует в стартапы, связанные с метавселенной и искусственным интеллектом
|Сделка по приобретению Xilinx компанией AMD полностью одобрена
|815 л.с. и две секунды до «сотни»: представлен новый суперкар DS
|SpaceX показала, как будет выглядеть пилотируемый полет Starship на Марс
|Крупнейшая криптобиржа мира Binance инвестировала 200 миллионов долларов в Forbes