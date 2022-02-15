Дефицит внешней торговли Украины товарами в 2021 году сократился на 8,1%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в 2021 году сократилось на 8,1% по сравнению с 2020 годом, до $4,728 млрд с $5,144 млрд, сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за минувший год увеличился на 38,4% по сравнению с 2020 годом - до $68,089 млрд, импорт - на 34%, до $72,817 млрд.

Госстат уточнил, что в декабре по сравнению с ноябрем 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 3,1% – до $6,544 млрд, импорта – сократился на 1,9%, до $6,898 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в декабре-2021 было негативным и составило $0,354 млрд, что лучше показателя предыдущего месяца (минус $0,684 млрд).

Коэффициент покрытия экспортом импорта за 2021 год составил 0,94% (за 2020 год – 0,91%).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 235 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в 2021г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, 2021 к 2020, % Импорт, млн $ Импорт, 2021 к 2020, % Всего¹ 68089,3 138,4 72816,8 134 Животные, продукты животного происхождения 1345,3 113,2 1591,7 126,5 Продукты растительного происхождения 15538,3 130,8 2129,6 107,1 - зерновые культуры 12343,9 131,2 166,1 92,8 Жиры животного и растительного происхождения 7037,3 122,5 444,2 158,4 Готовые пищевые продукты 3788,9 112,7 3575,9 120,4 Минеральные продукты 8414,4 157,8 14969,6 173,4 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 784,3 141,3 14331,1 179,5 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 2816,4 139,4 9740,6 132,8 Фармацевтическая продукция 316,2 117,9 3056,3 121,1 Удобрения 622,5 165 1662,8 197,6 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 1104,4 161,8 4815,3 141,5 Кожевенное сырье 165,5 122,9 300,1 123,5 Древесина и изделия из нее 2006,2 142,1 442,1 140,1 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 534,4 132,6 1112,3 101,2 Текстильные материалы и изделия 865 111,2 2658,9 116,1 Обувь 189,9 114,7 575,6 132 Изделия из камня, гипса, цемента 568,4 128,2 943,1 127,2 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 128,5 112,4 219,2 134,8 Недрагоценные металлы и изделия из них 15992,5 177,1 4369 139,6 - черные металлы 13951,3 181,4 1547,4 148,8 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 5272,8 117,5 14201,7 122,9 Реакторы ядерные, котлы, машины 2121,5 110,8 7998,1 131,6 Электрические машины 3151,3 122,5 6203,6 113,3 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 166,6 143,7 7066,7 128,3 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 171 105,1 1519,1 119,4 Приборы и аппараты оптические, фотографические 1250 124,9 1341,6 106,2 Разные промтовары 2,7 478,7 6,6 164,8 Товары, приобретенные в портах 1,7 95,9 126,2 139

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.