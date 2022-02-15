Дефицит внешней торговли Украины товарами в 2021 году сократился на 8,1%

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за минувший год увеличился на 38,4% по сравнению с 2020 годом - до $68,089 млрд, импорт - на 34%, до $72,817 млрд.
Госстат уточнил, что в декабре по сравнению с ноябрем 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 3,1% – до $6,544 млрд, импорта – сократился на 1,9%, до $6,898 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в декабре-2021 было негативным и составило $0,354 млрд, что лучше показателя предыдущего месяца (минус $0,684 млрд).
Коэффициент покрытия экспортом импорта за 2021 год составил 0,94% (за 2020 год – 0,91%).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 235 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в 2021г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, 2021 к 2020, %
|Импорт, млн $
|Импорт, 2021 к 2020, %
|Всего¹
|68089,3
|138,4
|72816,8
|134
|Животные, продукты животного происхождения
|1345,3
|113,2
|1591,7
|126,5
|Продукты растительного происхождения
|15538,3
|130,8
|2129,6
|107,1
|- зерновые культуры
|12343,9
|131,2
|166,1
|92,8
|Жиры животного и растительного происхождения
|7037,3
|122,5
|444,2
|158,4
|Готовые пищевые продукты
|3788,9
|112,7
|3575,9
|120,4
|Минеральные продукты
|8414,4
|157,8
|14969,6
|173,4
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|784,3
|141,3
|14331,1
|179,5
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|2816,4
|139,4
|9740,6
|132,8
|Фармацевтическая продукция
|316,2
|117,9
|3056,3
|121,1
|Удобрения
|622,5
|165
|1662,8
|197,6
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|1104,4
|161,8
|4815,3
|141,5
|Кожевенное сырье
|165,5
|122,9
|300,1
|123,5
|Древесина и изделия из нее
|2006,2
|142,1
|442,1
|140,1
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|534,4
|132,6
|1112,3
|101,2
|Текстильные материалы и изделия
|865
|111,2
|2658,9
|116,1
|Обувь
|189,9
|114,7
|575,6
|132
|Изделия из камня, гипса, цемента
|568,4
|128,2
|943,1
|127,2
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|128,5
|112,4
|219,2
|134,8
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|15992,5
|177,1
|4369
|139,6
|- черные металлы
|13951,3
|181,4
|1547,4
|148,8
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|5272,8
|117,5
|14201,7
|122,9
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|2121,5
|110,8
|7998,1
|131,6
|Электрические машины
|3151,3
|122,5
|6203,6
|113,3
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|166,6
|143,7
|7066,7
|128,3
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|171
|105,1
|1519,1
|119,4
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|1250
|124,9
|1341,6
|106,2
|Разные промтовары
|2,7
|478,7
|6,6
|164,8
|Товары, приобретенные в портах
|1,7
|95,9
|126,2
|139
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.