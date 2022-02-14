Германия предоставляет €150 миллионов кредита в рамках поддержки Украины

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц объявил о скорой выплате 150 млн евро финансового кредита в рамках поддержки Украины.

Об этом он заявил во время совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

«Я могу вас заверить в том, что мы будем продолжать поддержку, поэтому я рад, что могу сегодня объявить о скорой выплате 150 млн евро с текущего несвязанного финансового кредита и могу объявить новый несвязанный финансовый кредит и это, кстати, кроме поддержки Украины со стороны ЕС», - сказал он.

Шольц добавил, что Германия стоит бок о бок с Украиной и поддерживает ее на европейском пути, отметив, что ФРГ сделала украинскую экономику более устойчивой и независимой от иностранного влияния.

Как сообщал Укринформ, в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц находится с визитом в Украине, после чего посетит Москву 15 февраля.