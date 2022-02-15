Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в 2021г. сократилось на 4,2% - Госстат

Согласно ее данным, экспорт услуг в 2021 году вырос на 14,2% до $13,157 млрд, импорт – на 32,9% до $7,593 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,73 (в 2020 году – 2,02).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 220 стран мира.
Структура внешней торговли услугами за 2021 год:
|Экспорт, $ млн
|Экспорт 2021 к 2020, %
|Импорт, $ млн
|Импорт 2021 к 2020, %
|Услуги – всего¹
|13156.5
|114.2
|7593.4
|132.9
|Услуги по переработке материальных ресурсов
|1528
|113
|10.2
|337.1
|Услуги по переработке товаров с целью реализации на внутреннем рынке
|6.5
|83.9
|0.7
|961.1
|Услуги по переработке товаров с целью реализации за границей
|1521.5
|113.1
|9.5
|321.6
|Услуги по ремонту и техобслуживанию
|298.8
|126.3
|75
|122.1
|Транспортные услуги, в т.ч
|5314.7
|106.5
|1733.7
|163.4
|морской транспорт
|624.8
|103.1
|581.9
|187.8
|речной транспорт
|36.1
|140.2
|к
|к
|воздушный транспорт
|1728.3
|215.4
|539.2
|168.6
|железнодорожный транспорт
|442.6
|109.2
|280.7
|142.2
|автодорожный транспорт
|400.8
|117.9
|228.4
|129.4
|трубопроводный транспорт
|1675.1
|68.6
|к
|к
|другие вспомогательные и дополнительные транспорт. услуги
|338.1
|105.6
|45.9
|166.2
|Услуги почтовой и курьерской службы
|68.9
|149
|56.4
|199.8
|Услуги по путешествиям
|337.4
|128.1
|1578
|224.5
|Строительные услуги
|53.6
|71.1
|52.6
|132.9
|Страховые услуги
|121.2
|208.2
|129.7
|102.2
|Финансовые услуги
|91.9
|88.7
|509.8
|108.1
|Роялти и лицензионные услуги
|60.5
|63.7
|607.4
|112.4
|Услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные
|3856.6
|126.4
|661.9
|117.8
|Деловые услуги
|1437.3
|114.4
|1115.9
|112.3
|Услуги исследований и разработок
|152.3
|121.5
|35.7
|122.6
|Профессиональные консалтинговые услуги
|719.6
|117
|633.7
|114
|Научные и технические услуги
|314.3
|116.8
|127.1
|107.7
|Услуги по обработке и устранению загрязнения окружающей среды
|0.6
|118.4
|0.2
|0.6
|Услуги с/х и услуги по добыче
|3.8
|50.2
|5.7
|25.7
|Услуги операционного лизинга
|46.6
|102.2
|223.3
|141.4
|Услуги, связанные с торговлей, посреднические
|49.2
|64.7
|23.9
|97.2
|Другие деловые услуги
|151
|128.6
|66.4
|116
|Услуги частным лицам и услуги в области культуры и отдыха
|47.1
|146.6
|21.1
|168.4
|Государственные и правительственные услуги
|9.3
|125.1
|1098.1
|96.5
¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
к - Данные не публикуются в целях обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" конфиденциальности статистической информации.
Данные: Госстат