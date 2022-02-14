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Морская блокада. Украина уточняет глубины у берега на маршруте в Одессу
10:02 14.02.2022 |
Торговым судам, которые идут в морские порты Одесского залива, из-за российских стрельбы нужно будет проходить возле Днестровской банки (мели). В связи с этим Госгидрография до конца дня 14 февраля проведет внеплановые замеры глубины в этом месте, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Их цель - уточнить характер и структуру рельефа дна в северо-западной части Черного моря.
"Мы делаем все, чтобы не допустить каких-либо попыток блокирования украинской логистики, в том числе морем или небом", - заявил министр Александр Кубраков.
Из-за опасности плавания на подходах к морским портам Одесского залива торговым судам рекомендуется использовать морской коридор в районе Днестровской банки между западной границей района учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки.
На национальных морских навигационных картах Украины указано, что глубины в этом районе составляют от 15 до 22 метров. Судам, направляющимся в порты, рекомендуется придерживаться изобаты (линия на топографической карте, соединяющая точки одинаковой глубины) 20 метров.
В последний раз промеры глубины здесь делали в 2017 году.
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