Морская блокада. Украина уточняет глубины у берега на маршруте в Одессу

Торговым судам, которые идут в морские порты Одесского залива, из-за российских стрельбы нужно будет проходить возле Днестровской банки (мели). В связи с этим Госгидрография до конца дня 14 февраля проведет внеплановые замеры глубины в этом месте, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Их цель - уточнить характер и структуру рельефа дна в северо-западной части Черного моря.

"Мы делаем все, чтобы не допустить каких-либо попыток блокирования украинской логистики, в том числе морем или небом", - заявил министр Александр Кубраков.

Из-за опасности плавания на подходах к морским портам Одесского залива торговым судам рекомендуется использовать морской коридор в районе Днестровской банки между западной границей района учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки.

На национальных морских навигационных картах Украины указано, что глубины в этом районе составляют от 15 до 22 метров. Судам, направляющимся в порты, рекомендуется придерживаться изобаты (линия на топографической карте, соединяющая точки одинаковой глубины) 20 метров.

В последний раз промеры глубины здесь делали в 2017 году.



