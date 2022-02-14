Лизингодатель запретил влет в воздушное пространство: самолет SkyUp не пустили в Украину

Украинская авиакомпания SkyUP была вынуждена посадить самолет, направлявшийся из Мадейры в Киев, в Кишиневе из-за немедленного запрета ирландского владельца самолета на вхождение в воздушное пространство Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в комментарии украинского перевозчика.

Украинский перевозчик заявил, что был вынужден отказаться от возвращения на собственную базу в Киев из-за обострения ситуации безопасности и требования владельца самолета.

"12 февраля 2022 года лизингодатель - резидент Ирландии - сообщил авиакомпанию о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", - объяснили в авиакомпании.

Как отмечается, SkyUp сумела договориться о посадке в ближайшем к территории Украины аэропорту - в Кишиневе - и организовать трансфер для 175 пассажиров в Киев. Также, все пассажиры были обеспечены питанием.

В МИД сообщили, что посольство Украины в Молдове оказывает консульскую помощь пассажирам самолета украинской авиакомпании SkyUp. "Украинские консулы находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдовы и поддерживают связь с представителями авиакомпании. Для пассажиров организовано питание. Сейчас готовится доставка украинцев в Киев наземным транспортом. Для этого в Кишинев уже прибыли четыре автобуса. В течение часа они отправятся в Украину" - сообщил спикер МИД Олег Николенко.