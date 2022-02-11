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АМПУ сообщил, что отменяет предупреждение о перекрытии отдельно определенных координатами районов Азовского моря
22:59 11.02.2022 |
Проход судов в украинские порты в Черном море будет заблокирован на период военных "учений" РФ - это основной морской торговый канал.
Об этом известно из сообщения Администрации морских портов Украины, предупреждения Госгидрографии.
АМПУ сообщил, что отменяет предупреждение о перекрытии отдельно определенных координатами районов Азовского моря в связи с российскими военными "учениями".
Администрация оставила в силе аналогичные предписания относительно координат в Черном море. Движение судов рекомендованными путями в морские порты Украины в Черном море сможет осуществляться только с отклонением от рекомендованных путей, в обход зон проведения боевых стрельб.
Это значит, что в узком промежутке акватории суда все же смогут проходить в порты, то есть полной блокады нет. В то же время, будут действовать ограничениями по осадке судов - то есть дойти до пункта назначения смогут не все.
Как ранее сообщал руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, 95% украинского экспорта по морю проходит именно через Черное море. В целом, морской экспорт составляет половину в общей структуре украинского экспорта.
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