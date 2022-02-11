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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Совет ЕС одобрил дополнительную макрофинансовую помощь Украине в 1,2 млрд евро

16:18 11.02.2022 |

Экономика, Мир

 

Совет Европейского союза утвердил в пятницу решение Еврокомиссии (ЕК) предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.

"Нынешняя геополитическая напряженность оказывает серьезное экономическое воздействие на Украину. Государства-члены (ЕС) готовы предоставить макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Сегодня мы решили поддержать предложение Еврокомиссии, чтобы эта помощь без промедления поступила в Украину", - заявил председательствующий в Совете ЕС министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.

Решение вступит в силу после одобрения Европарламентом, что должно произойти в ближайшее время. Экстренная макрофинансовая помощь рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух траншей. Срок предоставления второго транша будет зависеть от выполнения Киевом предварительных политических условий и реализации программы МВФ.

"Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала с Украины. Она теряет доступ к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности, влияющей на экономическую ситуацию", - сообщила пресс-служба Совета ЕС, обосновывая срочность предоставления дополнительной помощи.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, вступившее в силу 1 сентября 2017 года, помимо продвижения более глубоких политических и экономических связей и общих ценностей предусматривает программу реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание независимой судебной системы, соблюдение верховенства права и улучшение делового климата.

Помимо прочих инструментов поддержки, в период с 2014 по 2021 год ЕС произвел пять операций макрофинансовой помощи Украине, кредиты по которым составили 5 млрд евро.

1 февраля 2022 года ЕК внесла предложение о дополнительной макрофинансовой помощи Украине в 1,2 млрд в виде кредитов для укрепления стабильности.

О такой же сумме помощи, но со стороны Франции, объявил президент Эмманюэль Макрон во время недавнего визита в Киев. Он назвал это "госгарантиями для финансирования украинских проектов французских компаний" в рамках договоренности, достигнутой еще в мае.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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