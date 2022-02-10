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Глава Dragon Capital прогнозирует рост ВВП в Украине в 2022г на 3%
20:42 10.02.2022 |
Глава Dragon Capital Томаш Фиала прогнозирует рост внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в 2022 году на 3%.
"Наш прогноз роста ВВП в 2022 году остается неизменным, ожидаем роста на уровне 3%", - сказал он в ходе конференции Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) "Global Outlook: Reality Check" в четверг.
По его словам, курс национальной валюты на протяжении года будет на уровне 29-30 грн/$. При этом в первой половине года курс гривни будет стабильным, тогда как его волатильность может начаться во втором полугодии, поскольку Украине придется импортировать значительное количество энергоресурсов.
Глава Dragon Capital добавил, что в настоящее время его компания продолжает инвестировать.
"Мы продолжаем инвестировать в наши инвестпроекты, продолжаем выстраивать индустриальные парки в Киеве и Львове", - отметил Томаш Фиала.
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