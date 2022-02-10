Глава Dragon Capital прогнозирует рост ВВП в Украине в 2022г на 3%

Глава Dragon Capital Томаш Фиала прогнозирует рост внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в 2022 году на 3%.

"Наш прогноз роста ВВП в 2022 году остается неизменным, ожидаем роста на уровне 3%", - сказал он в ходе конференции Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) "Global Outlook: Reality Check" в четверг.

По его словам, курс национальной валюты на протяжении года будет на уровне 29-30 грн/$. При этом в первой половине года курс гривни будет стабильным, тогда как его волатильность может начаться во втором полугодии, поскольку Украине придется импортировать значительное количество энергоресурсов.

Глава Dragon Capital добавил, что в настоящее время его компания продолжает инвестировать.

"Мы продолжаем инвестировать в наши инвестпроекты, продолжаем выстраивать индустриальные парки в Киеве и Львове", - отметил Томаш Фиала.

