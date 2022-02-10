МВФ допускает визит миссии в Украину в I кв.-2022 при прогрессе выполнения программы stand-by

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам второго пересмотра программы stand-by может пройти в первом квартале этого года, как и планировалось, при условии прогресса в выполнении программы, сообщил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice) на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг.

"Миссия по второму пересмотру, как ожидается, состоится в первом квартале этого года при условии, что будет достигнут достаточный прогресс для достижения целей программы", - сказал он.

По его словам, точную дату при таком развитии событий может уточнить офис МВФ в Киеве.

Райс добавил, что МВФ следит за развитием событий в Украине, надеясь на снижение напряженности.

Представитель Фонда также сообщил, что директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на следующей неделе посетит Европу, в том числе Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая продйет 18-20 февраля (в которой примет участие делегация из Украины - ИФ).

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на минувшей неделе анонсировал завершение второго пересмотра программы stand-by в конце февраля-начале марта.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей.

Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование длительное время было приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств. Лишь в ноябре 2021 года МВФ предоставил Украине второй транш в размере SDR500 млн в эквиваленте $699 млн и решил продлить действие программы до июня 2022 года.

Обновленная программа предусматривает еще два пересмотра, по итогам которых Украина может получить третий и четвертый транши – соответственно SDR500 (около $700 млн) и SDR1,1 млрд.