Задолженность населения за жилкомуслуги в декабре-2021 увеличилась на 12%– Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2021 года увеличилась на 12% к ноябрю и составила 73,7 млрд грн (без учета электроэнергии).

Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), в целом в декабре-2021 украинцы уплатили за жилкомуслуги 21,6 млрд грн, что составило 71,1% начисленной за этот месяц суммы.

Задолженность за поставленную электроэнергию в сентябре составила 7,7 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в декабре-2021 зафиксирован в Кировоградской (82,3% суммы начислений), Одесской (81%), Черкасской (77,2%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Днепропетровской, Луганской, Черновицкой областях (66,9% суммы начислений). В Киеве уровень оплаты составил 68%.

По данным Госстата, с начала 2021 года с населением заключено 58,3 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 531 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 312 млн грн.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.