ЕБРР одобрил $50 млн для Dragon Capital на развитие индустриальной и логистической недвижимости в Украине

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение финансирования в размере $50 млн для Dragon Capital Investments Ltd на развитие и управление индустриальной и логистической недвижимостью.

"Борд согласовал проект 12 января, как и планировалось. Сейчас работаем над подписанием договоров и закрытием сделки", – сообщил агентству "Интерфакс-Украина" управляющий директор прямыми инвестициям Dragon Capital Владимир Тимочко.

Согласно описанию проекта на сайте банка, средства будут направлены в акционерный капитал для создания совместного предприятия с Dragon Capital Investments Ltd. Предприятие будет инвестировать в приобретение и развитие коммерческой недвижимости в Украине, в частности в производственные и логистические активы в Киевской области и других регионах.

Кроме того, активы предприятия будут отвечать нормам международного "зеленого" сертификата BREEAM. Компания также присоединится к инициативе GRESB, устанавливающей стандарты экологических, социальных и управленческих показателей коммерческой недвижимости и инфраструктуры.

По данным ЕБРР, общая сумма проекта составляет $143 млн.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвестгрупп в Украине в сфере инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве. Одним из ключевых направлений деятельности компании Dragon Capital являются инвестиции в рынок недвижимости.

Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания Dragon Capital Property Management. По состоянию на декабрь-2021, под ее управлением находится 31 объект коммерческой недвижимости, включая 14 объектов офисной, шесть объектов торговой недвижимости и 11 логистических комплексов, общей площадью 778 тыс. кв. м.