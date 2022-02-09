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Две категории украинцев смогут потратить «ковидную тысячу" на коммуналку
16:55 09.02.2022 |
Кабинет министров разрешил тратить средства по программе еПоддержка гражданам от 60 лет и лицам с инвалидностью на коммуналку. Кроме того, вакцинированные от COVID-19 лица с инвалидностью смогут покупать лекарства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 9 февраля.
Документ устанавливает:
* предоставление возможности использования помощи гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг (с 28 февраля);
* предоставление возможности приобретения лекарственных средств лицами с инвалидностью I и II группы (с 14 февраля) ;
Ранее Кабинет министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги. Постановление вступило в силу с 7 февраля.
Постановлением расширен перечень за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.
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