Инфляция в Украине в январе выросла до 1,3%, в годовом измерении осталась 10% – Госстат

В то же время в январе прошлого года она также составляла 1,3%, поэтому в годовом измерении инфляция осталась на уровне 10%, указало ведомство.
Базовая инфляция за прошедший месяц снизилась до 0,1% с 0,4% в декабре и 0,8% в ноябре. С учетом 0,3% в январе 2021 года в годовом измерении базовая инфляция уменьшилась 7,6% с 7,9% по итогам минувшего года.
По данным Госстата, на потребительском рынке в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 2,5%. На 20,5% подорожали овощи, на 3,9-1% возросли цены на яйца, фрукты, хлеб, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, рис, сало, масло. На 0,8% и 0,5% подешевели сахар и подсолнечное масло соответственно.
Одежда и обувь подешевели на 5,7%, в т.ч. обувь – на 6,1%, одежда – на 5,4%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,7% произошел в основном из-за повышения тарифов на канализацию на 14,9%, водоснабжения – на 12%.
В минувшем месяце цены на транспорт выросли на 1,3%, в первую очередь, за счет подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 2,9%, топлива и смазочных масел – на 2,6%.
В сфере связи цены выросли на 1,1%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 13,6%.
Подорожание услуг образования на 1,6%, главным образом, обусловлено ростом платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 23,3%.
Как сообщалось, в 2021 году инфляция в Украине выросла до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, а базовая – до 7,9% против 4,5% годом ранее.
Потребительские цены в январе 2022г., %
|январь 2022 к декабрю 2021
|янваарь2022 к январю 2021
|Индекс потребительских цен
|1,3
|10,0
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|2,5
|14,0
|Продукты питания
|2,6
|14,5
|Хлеб та хлебопродукты
|1,3
|17,7
|Хлеб
|1,9
|19,6
|Макаронные изделия
|0,7
|10,8
|Мясо и мясопродукты
|1,3
|14,2
|Рыба та рыбопродукты
|0,4
|9,2
|Молоко
|1,5
|12,8
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0,8
|10,1
|Яйца
|3,9
|7,1
|Масло сливочное
|1,0
|14,2
|Масло подсолнечное
|-0,5
|34,2
|Фрукты
|2,5
|-8,4
|Овощи
|20,5
|27,5
|Сахар
|-0,8
|22,8
|Безалкогольные напитки
|0,2
|3,7
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0,9
|9,3
|Одежда и обувь
|-5,7
|-5,3
|Одежда
|-5,4
|-5,1
|Обувь
|-6,1
|-6,2
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,7
|4,3
|Содержание и ремонт жилья
|0,3
|13,6
|Водоснабжение
|12,0
|12,9
|Уборка мусора
|1,0
|1,0
|Канализация
|14,9
|16,2
|Содержание домов и придомовых территорий
|1,1
|7,3
|Электроэнергия
|0,0
|-7,4
|Природный газ
|0,1
|21,1
|Горячая вода, отопление
|0,0
|-1,1
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|-0,3
|3,9
|Здравоохранение
|0,5
|6,2
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,3
|4,4
|Амбулаторные услуги
|1,1
|11,5
|Транспорт
|1,3
|11,4
|Топливо и масла
|2,6
|26,8
|Транспортные услуги
|0,9
|17,6
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|2,9
|20,0
|Пассажирский автодорожный транспорт
|0,7
|20,1
|Связь
|1,1
|7,5
|Отдых и культура
|0,0
|4,4
|Образование
|1,6
|17,4
|Рестораны та гостиницы
|0,9
|9,7
|Разные товары и услуги
|0,7
|8,4
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат