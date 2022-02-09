Инфляция в Украине в январе выросла до 1,3%, в годовом измерении осталась 10% – Госстат

Рост потребительских цен в Украине в январе 2022 года ускорился до 1,3% с 0,6% в декабре и 0,8% в ноябре 2021 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

В то же время в январе прошлого года она также составляла 1,3%, поэтому в годовом измерении инфляция осталась на уровне 10%, указало ведомство.

Базовая инфляция за прошедший месяц снизилась до 0,1% с 0,4% в декабре и 0,8% в ноябре. С учетом 0,3% в январе 2021 года в годовом измерении базовая инфляция уменьшилась 7,6% с 7,9% по итогам минувшего года.

По данным Госстата, на потребительском рынке в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 2,5%. На 20,5% подорожали овощи, на 3,9-1% возросли цены на яйца, фрукты, хлеб, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, рис, сало, масло. На 0,8% и 0,5% подешевели сахар и подсолнечное масло соответственно.

Одежда и обувь подешевели на 5,7%, в т.ч. обувь – на 6,1%, одежда – на 5,4%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,7% произошел в основном из-за повышения тарифов на канализацию на 14,9%, водоснабжения – на 12%.

В минувшем месяце цены на транспорт выросли на 1,3%, в первую очередь, за счет подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 2,9%, топлива и смазочных масел – на 2,6%.

В сфере связи цены выросли на 1,1%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 13,6%.

Подорожание услуг образования на 1,6%, главным образом, обусловлено ростом платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 23,3%.

Как сообщалось, в 2021 году инфляция в Украине выросла до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, а базовая – до 7,9% против 4,5% годом ранее.



Потребительские цены в январе 2022г., %

январь 2022 к декабрю 2021 янваарь2022 к январю 2021 Индекс потребительских цен 1,3 10,0 Продукты питания и безалкогольные напитки 2,5 14,0 Продукты питания 2,6 14,5 Хлеб та хлебопродукты 1,3 17,7 Хлеб 1,9 19,6 Макаронные изделия 0,7 10,8 Мясо и мясопродукты 1,3 14,2 Рыба та рыбопродукты 0,4 9,2 Молоко 1,5 12,8 Сыр и мягкий сыр (творог) 0,8 10,1 Яйца 3,9 7,1 Масло сливочное 1,0 14,2 Масло подсолнечное -0,5 34,2 Фрукты 2,5 -8,4 Овощи 20,5 27,5 Сахар -0,8 22,8 Безалкогольные напитки 0,2 3,7 Алкогольные напитки, табачные изделия 0,9 9,3 Одежда и обувь -5,7 -5,3 Одежда -5,4 -5,1 Обувь -6,1 -6,2 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,7 4,3 Содержание и ремонт жилья 0,3 13,6 Водоснабжение 12,0 12,9 Уборка мусора 1,0 1,0 Канализация 14,9 16,2 Содержание домов и придомовых территорий 1,1 7,3 Электроэнергия 0,0 -7,4 Природный газ 0,1 21,1 Горячая вода, отопление 0,0 -1,1 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья -0,3 3,9 Здравоохранение 0,5 6,2 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,3 4,4 Амбулаторные услуги 1,1 11,5 Транспорт 1,3 11,4 Топливо и масла 2,6 26,8 Транспортные услуги 0,9 17,6 Пассажирский железнодорожный транспорт 2,9 20,0 Пассажирский автодорожный транспорт 0,7 20,1 Связь 1,1 7,5 Отдых и культура 0,0 4,4 Образование 1,6 17,4 Рестораны та гостиницы 0,9 9,7 Разные товары и услуги 0,7 8,4

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат