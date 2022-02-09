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Moody's не верит в военное столкновение России и Украины
15:11 09.02.2022 |
Проанализировав сценарии эскалации конфликта вокруг Украины и введения жестких санкций против России, рейтинговое агентство Moody's пришло к выводу, что, если российские войска вторгнутся в соседнее государство, это может привести к понижению рейтингов обеих стран и техническому дефолту РФ. Об этом говорится в обзоре агентства, датированном 8 февраля.
По словам вице-президента и старшего кредитного аналитика Moody's Эвана Вольманна, у России имеются существенные ресурсы, которые в краткосрочной перспективе обезопасят ее от последствий новых санкций. "Тем не менее в рамках сценария, являющегося маловероятным и очень отдаленным, жесткие санкции приведут к отсрочке выплат по внешнему долгу РФ, что будет означать дефолт по нашим определениям и повлечет за собой понижение рейтинга", - отмечает аналитик.
Агентство придерживается мнения, что к введению дополнительных санкций в отношении Москвы приведет любое военное вторжение в Украину, а их последствия будут зависеть от их масштаба и от того, какие сектора подпадут под них. Так, непосредственные риски для кредитоспособности России могут возникнуть из-за того, что жесткие и скоординированные санкции помешают своевременному осуществлению трансграничных платежей. Moody's рассматривается возможность введения Вашингтоном трех санкционных мер в отношении России: санкции на вторичный рынок государственных долговых обязательств, ограничения на доступ российских банков к международным платежным системам и включение российских финансовых институтов в санкционный список SDN, передает РБК.
В то же время в Moody's серьезные санкции считают маловероятными.
Что касается Украины, то авторы обзора указывают, что со времени военной эскалации 2014-2015 годов страна укрепила бюджетные и внешние буферы, что теперь позволит Киеву в краткосрочной перспективе справиться с последствиями конфликта. Однако, если Украине не будет предоставлена существенная внешняя помощь, то со временем ее кредитоспособность может оказаться под серьезным давлением.
Moody's не верит в военное столкновение России и Украины
В целом же в Moody's полагают, что хотя напряженность между Россией и Украиной останется повышенной, но это не приведет к прямому военному конфликту между странами.
В тот же день другое крупное международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings также опубликовало свой отчет, в котором говорится, что санкции, которые могут быть введены в отношении России в случае эскалации конфликта вокруг Украины, в частности отключение от международной платежной системы Swift, окажут дестабилизирующий эффект на российскую экономику. При этом жесткие ограничительные меры остаются риском, подрывающим перспективы роста РФ в долгосрочном плане, указали эксперты.
Переброска российских войск к границе Украины
Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы выросла. РФ со второй половины 2021 года перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями.
Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне. Кремль отрицает планы вторжения в Украину и обвиняет Запад в ее вооружении и проведении маневров у российских границ. Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе закончилась безрезультатно. Западные державы призывают Россию отвести войска от границы Украины и грозят беспрецедентными санкциями.
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