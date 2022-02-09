Франция даст Украине 200 млн евро кредитов и 1 млрд евро гарантий на программы развития

Франция предоставит Украине 1,2 млрд. евро программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития.

Об этом говорится в комментарии заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурма, пишет "Европейская правда".

"Сегодня президент Франции объявил новую программу финансового сотрудничества с Украиной. Дополнительно к уже выделенной макрофинансовой поддержке в 1,2 млрд евро от Европейского Союза французская сторона выделяет еще 1,2 млрд евро программного финансирования", - пояснил он.

В частности, Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 млн. евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд. евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях.

Как отметил Шурма, эти средства могут быть направлены на конкретные проекты развития, согласованные с французской стороной.

"Направления, на которые могут быть использованы эти средства, будут дополнительно согласованы с французской стороной и будут предусматривать привлечение французских поставщиков и подрядчиков", - рассказал он.

Кроме того, подписаны документы по финансированию и поставке в Украину электровозов компании Alstom на сумму 900 млн евро, поставкам пожарно-спасательной техники и строительству патрульных катеров для ГСЧС, на что предусмотрено отдельное финансирование.