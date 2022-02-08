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Украина и Польша хотят объединить евроколеей столицы
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры в Facebook.
Стороны уже синхронизировали действия по реализации проекта и нарабатывают план его воплощения, проект представляют на уровне Европейского Союза.
Время в пути будет занимать до четырех часов.
Среди других проектов для интеграции украинской транспортной сети в европейскую есть новые автобаны к западной границе. В частности - строительство первой концессионной дороги Краковец - Львов - Броды - Ровно, а также масштабное обновление дороги М-07 Киев - Ковель - Ягодин. Также речь идет о реконструкции участка Мальховице - Нижанковичи на украинско-польской границе, которая не эксплуатируется с 1995 года, однако важна для сообщения двух польских регионов.
В планах кроме того модернизация международных автомобильных пунктов пропуска. Прежде всего - ключевой пункт в Ягодине.
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