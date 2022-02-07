Объем поступлений наличных в кассы банков в 2021г вырос на 19,1%, объем выдачи на 15% - НБУ

Объем поступлений наличных денег в кассы украинских банков по итогам 2021 года составил 2 трлн 521 млрд грн, что на 19,1% больше, чем за 2020 год, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в Facebook в понедельник.

Согласно данным регулятора, объем выдачи наличных из касс по итогам этого периода вырос на 15% к аналогичному периоду прошлого года – до 2 трлн 586 млрд грн.

Центробанк уточнил, что больше всего наличных выдавали по операциям клиентов с использованием платежных карточек (1 трлн 939,3 млрд грн, или 75% от общего объема), для приобретения иностранной валюты (200,1 млрд грн, или 7,7%) и для подкрепления операторов почтовой связи (126,8 млрд грн, или 4,9%).

Вместе с тем крупнейшими источниками поступлений наличности в банки за год были операции клиентов с использованием платежных карточек (837,7 млрд грн, или 33,2% общего объема поступлений), торговая выручка (800,1 млрд грн, или 31,7%) и выручка от всех видов услуг (312,2 млрд грн, или 12,4%).