Объем поступлений наличных в кассы банков в 2021г вырос на 19,1%, объем выдачи на 15% - НБУ

Согласно данным регулятора, объем выдачи наличных из касс по итогам этого периода вырос на 15% к аналогичному периоду прошлого года – до 2 трлн 586 млрд грн.
Центробанк уточнил, что больше всего наличных выдавали по операциям клиентов с использованием платежных карточек (1 трлн 939,3 млрд грн, или 75% от общего объема), для приобретения иностранной валюты (200,1 млрд грн, или 7,7%) и для подкрепления операторов почтовой связи (126,8 млрд грн, или 4,9%).
Вместе с тем крупнейшими источниками поступлений наличности в банки за год были операции клиентов с использованием платежных карточек (837,7 млрд грн, или 33,2% общего объема поступлений), торговая выручка (800,1 млрд грн, или 31,7%) и выручка от всех видов услуг (312,2 млрд грн, или 12,4%).