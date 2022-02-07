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Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2022г до 2,9%
09:25 07.02.2022 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз роста ВВП Украины в 2022 году до 2,9% с 3,9% в прошлогоднем августовском обзоре из-за замедления роста реальной заработной платы и частного потребления, снижения внутреннего спроса в условиях повышенного геополитического риска и высокой цены на газ.
"Прогнозируется, что рост ВВП ускорится до 3,5% в 2023 году... Инфляция останется повышенной на уровне около 10% в первой половине 2022 года (при дальнейшем повышении учетной ставки НБУ на 200 базисных пунктов до 12%)", - говорится в сообщении агентства в субботу о снижении прогноза рейтинга "B" с "позитивного" на "стабильный".
Согласно ему, инфляция на конец 2022 года упадет до 7,9% и 5,3% - на конец 2023 года.
По оценкам Fitch, дефицит госбюджет сократится в этом году до 3,4% ВВП с 3,8% ВВП в прошлом, при этом меры по повышению налогов на 0,5 процентных пунктов (п.п.) помогут компенсировать текущее давление на расходы и ожидаемые субсидии на газ.
Агентство также указало на снижение госдолга на 9,2 п.п. в 2021 году - до 44,3% ВВП (50,2%, включая гарантии) - на уровень конца 2019 года. "Мы прогнозируем более постепенное снижение до 42,2% ВВП на конец 2023 года, что ниже прогнозируемого медианного показателя категории "В" в 67,6%", - говорится в отчете.
Fitch ожидает ускоренного исполнения во втором квартале 2022 года текущей программы финансирования МВФ stand by и полной выплаты оставшихся по ней средств в размере $2,3 млрд, а затем согласования в этом году новой программы.
"По нашему мнению, продолжение взаимодействия с МВФ будет оставаться ключом к доступу к внешнему финансированию", - отмечается в отчете.
Агентство указывает, что сильно ограниченные условия внешнего финансирования, более широкий дефицит счета текущих операций и умеренный отток нерезидентов из госбумаг ослабят позицию международных резервов Украины. По его прогнозам, валютные резервы сократятся на $6 млрд в 2022 году - до $25 млрд, что эквивалентно 2,8 месяцам текущих внешних платежей, а затем частично восстановятся до 3,1 месяца на конец 2023 года.
"Мы предполагаем, что в этом году не будет нового выпуска суверенных еврооблигаций", - добавило Fitch.
Агентство прогнозирует, что дефицит счета текущих операций увеличится на 1,6 п.п. в 2022 году - до 2,6% ВВП и до 3,4% в 2023 году из-за ухудшения условий торговли. Обслуживание суверенного внешнего долга является относительно высоким и составляет $4,3 млрд в 2022 году и $5,4 млрд в 2023 году, однако существует некоторая компенсация за счет увеличения финансирования МФО и на двусторонней основе, которое, по оценкам Fitch, составит $6 млрд в 2022 году.
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