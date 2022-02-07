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Fitch понизило прогноз рейтинга «B» Украины до «стабильного»
09:25 07.02.2022 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "позитивного" на "стабильный" и подтвердило РДЭ на уровне "B".
"Ожидания более продолжительного периода обострения напряженности в отношениях с Россией, повышенный риск конфликта, ограниченные условия финансирования, умеренный отток капитала и ослабление международных резервов повысили риски внешнего финансирования со времени нашего предыдущего обзора в августе", - поясняет агентство свое решение в релизе в ночь на субботу.
Согласно ему, прогноз "стабильный" частично отражает базовый сценарий агентства, согласно которому полномасштабного военного конфликта с Россией удастся избежать, а несколько больший доступ Украины к финансированию МФО и на двусторонней основе вместе с макростабильностью, укреплением фискальных и валютных резервов позволит в 2022 году смягчить последствия сложившейся ситуации.
"Существует высокая степень неопределенности в отношении ближайших стратегических целей президента Путина, а выросший риск вторжения отражает длительный период наращивания войск вдоль украинской границы, слабые перспективы достижения согласия по основным требованиям, сформулированным российской стороной и усиленную подготовительную реакцию США", - отмечает Fitch.
Оно частично аргументирует свой базовый вариант отсутствия полномасштабного военного вторжения вероятными экономическими, военными и геополитическими издержками и рисками для России, отсутствием твердой поддержки таких действий внутри страны и, в меньшей степени, потенциалом для некоторых ограниченных политических уступок - в противовес неопределенной стратегической выгоде.
"Однако мы ожидаем продолжительный период повышенной напряженности и риска и видим несколько более высокую вероятность проведения более ограниченных военных операций, таких как на Донбассе", - указывает агентство.
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