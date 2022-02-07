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Украина выкупила 10% еврооблигаций-2022 и довела выкуп ВВП-варрантов до 20% - Минфин
08:58 07.02.2022 |
Министерство финансов Украины недавно провело выкуп примерно 10% еврооблигаций с погашением в сентябре 2022 года, в результате чего их объем в обращении сократился до $912 млн, говорится в сообщении ведомства в пятницу.
"Министерство финансов Украины провело несколько операций обратного выкупа ВВП-варрантов, в результате... по состоянию на 4 февраля 2022 года Министерству финансов принадлежит около 20% процентов от общей номинальной суммы ценных бумаг", - говорится также в документе.
В нем Минфин подчеркивает, что такие операции по активному управлению гособязательствами в благоприятных рыночных условиях предусмотрены Среднесрочной стратегией управления госдолгом Украины на 2021-2024 годы и направлены на сглаживание профиля обслуживания долга и снижение пиковой нагрузки на госбюджет. Средства на выкуп ВВП-варрантов также предусмотрены в госбюджете, добавило ведомство.
"Министерство финансов в настоящее время не намерено перепродавать ценные бумаги, привязанные к ВВП", - говорится также в сообщении, согласно которому выкупленные еврооблигации были аннулированы.
Ранее указывалось, что в условиях эскалации военной угрозе Украины со стороны России и вызванной ею распродажи украинских активов стоимость еврооблигаций-2022 опускалась в отдельные дни ниже 90% от номинала, а их доходность к погашению подскочила до 26,5% годовых.
Цена ВВП-варрантов в январе падала до 66,7% номинала по сравнению с 90,7%-95,3% в декабре и свыше 100% в течение почти всех остальных месяцев прошлого года. Однако некоторая стабилизация ситуации и, возможно, активные операции Минфина, привели к восстановлению их цены до 76,7%, а еврооблигаций-2022 - до 97,1%.
Согласно отчету Госказначейства, в декабре Минфин направил на выкуп ВВП-варрантов около $170 млн, что с учетом их цен того периода позволяет оценить объем их приобретение примерно в 5,7% от их общего объема.
В августе 2020 года Минфин сообщил о выкупе около 10% ВВП-варрантов, когда бумаги котировались около 86% от номинала.
В том же году Минфин провел активную операцию с внешним госдолгом, выпустив в конце июля новые еврооблигации с погашением в 2033 году на сумму $2 млрд под 7,253%, и выкупив-обменяв в рамках этого выпуска еврооблигации с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах на сумму соответственно $435,14 млн и $370,34 млн.
В госбюджете-2022 расходы по статье выплат по ВВП-варрантам составляют около 1,4 млрд грн, или около $50 млн.
ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму около $3 млрд 239,32 млн (20% объема реструктуризации) и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам осуществляются ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года - то есть между 2021-м и 2040 годами.
Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% - то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП. Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста ВВП критиковалась отдельными политиками и экспертами внутри страны.
С учетом котировок в декабре и объема осуществленных расходов можно грубо оценить объем нового выкупа ВВП-варрантов примерно в 5,7% их общего объема.
В 2020 году ВВП Украины снизился на 4%, поэтому в этом году выплат по ним не будет. Рост ВВП Украины за 2021 год эксперты оценивает в 3,2-3,3%, что соответствует выплатам в 2023 году 1,3-2,4 млрд грн (1,04-1,92 млрд грн с учетом выкупленных Минфином бумаг).
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