Украина может выплатить 1,5-2,4 млрд грн по ВВП-варрантам в 2023г - эксперты

Украина может выплатить от 1,5 млрд грн до 2,4 млрд грн собственникам ВВП-варрантов в 2023 году, так как рост экономики по итогам 2021 года может составить 3,2-3,3% ВВП, полагают опрошенные агентством эксперты, опираясь на данные Госстата о росте реального ВВП в октябре-декабре на 5,9%.

"При таких показателях за четвертый квартал рост экономики по году составит несколько больше 3,2% ВВП, а собственникам ВВП-варрантов перепадет 1,5 млрд грн по курсу, который будет в 2023 году", - сказал в комментарии агентству аналитик инвестиционной группы ICU Михаил Демкив.

По мнению руководителя аналитического отдела Альфа Банка Алексея Блинова, данные о росте за четвертый квартал дают возможность ожидать роста реального ВВП в 2021 году на уровне 3,3%.

"Оцениваем итоговый рост реального ВВП в 2021 году в 3,3%, соответственно выплату в мае 2023 года - в 2,4 млрд грн, или 2,5 цента на доллар номинала варрантов", – прокомментировал Блинов.

Он также напомнил, что Украина выкупила часть варрантов, поэтому почти 17% выплат де-факто так и останутся на казначейских счетах.

С прогнозом роста реального ВВП на 3,3% по итогам минувшего года согласен и старший аналитик Центра макроэкономического моделирования KSE Institute Игорь Дейсан.

"Такие темпы являются более низкими, нежели ожидания в начале года – тогда предусматривался рост темпами свыше 4%. Однако 3,3% - это несколько выше, чем ожидалось в последнее время. В частности, эксперты КШЭ ожидали роста около 3%", – прокомментировал Дейсан.

Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4%, в том числе в четвертом квартале того года – на 0,5%.

В первом квартале 2021 года Госстат зафиксировал спад украинской экономики на 2,2%, после чего во втором и третьем кварталах она выросла соответственно на 5,7% и 2,7%, причем оба раза Госстат улучшал предварительную оценку на 0,3 процентных пункта.

Нацбанк оценил рост ВВП Украины в целом за 2021 год в 3%, тогда как, по мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, он превысил этот показатель.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму около $3 млрд 239,32 млн (20% объема реструктуризации) и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам осуществляются ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП. Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста ВВП критиковалась отдельными политиками и экспертами внутри страны.