Объем реализованной в Украине промпродукции за 2021г вырос на 44,5% - Госстат

Украина в 2021 году реализовала промышленную продукцию (товары, услуги) на сумму 3,584 трлн грн, что на 44,5% больше, чем в 2020 году (2,481 трлн грн), в т.ч. за пределы страны - на сумму 1,019 трлн грн, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

По ее данным, в декабре-2021 по сравнению с декабрем-2020 оборот реализованной добывающей и перерабатывающей промышленности вырос на 31,8%. Реализация продукции добывающей промышленности в декабре-2021 по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года возросла на 18,1%, перерабатывающей промышленности – на 34,8%.

По отношению к предыдущему месяцу (декабрь к ноябрю 2021 года) реализация в добывающей промышленности возросла на 5%, в перерабатывающей – на 10,7%.

В общем объеме реализации промпродукции за 2021 год наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (61,3%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (21,5%), добывающую промышленность и разработку карьеров (16,1%), металлургическое производство (16,0%).

Как сообщалось, Украина в 2020 году реализовала промышленную продукцию (товары, услуги) на сумму 2,481 трлн грн.

Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности за 2021г.¹

2021г., млн грн (без НДС и акциза) ко всей реализованной продукции, % из него за пределы страны, млн грн к объему реализованной продукции за пределы страны, % Промышленность Украины 3584251.0 100.0 1018607.7 28.4 Добывающая и перерабатывающая промышленность 2773800.7 77.4 1016502.4 36.6 Добывающая промышленность и разработка карьеров 575124.6 16.1 184913.9 32.2 добыча каменного и бурого угля 63122.8 1.8 - - добыча сырой нефти и природного газа 157695.1 4.4 - - добыча металлических руд 304516.3 8.5 173711.7 57.0 добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров 37116.1 1.0 11196.6 30.2 Перерабатывающая промышленность 2198676.1 61.3 831588.5 37.8 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 678499.6 18.9 203713.0 30.0 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 28215.8 0.8 11992.4 42.5 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 118106.7 3.3 45033.0 38.1 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 103877.4 2.9 8704.8 8.4 Производство химических веществ и химической продукции 104960.1 2.9 33676.8 32.1 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 1286.0 0.0 191.9 14.9 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 204584.2 5.7 29091.7 14.2 Металлургическое производство 574429.2 16.0 363169.3 63.2 Машиностроение 204785.8 5.7 92202.3 45.0 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 14860.1 0.4 3657.5 24.6 Производство электрического оборудования 40682.6 1.1 14496.1 35.6 Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств 77585.8 2.2 43841.4 56.5 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 66471.2 1.8 20568.6 30.9 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха 770043.0 21.5 к/с к/с Водоснабжения;канализация, отходы 40407.3 1.1 к/с к/с

Данные: Госстат Украины



Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в декабре 2021г, %

декабрь 2021 к ноябрю 2021 декабрь 2021 к декабрю 2020 из него внутреннего оборота, декабрь 2021 к ноябрю 2021 декабрь 2021 к декабрю 2020 из него внешнего оборота декабрь 2021 к ноябрю 2021 декабрь 2021 к декабрю 2020 Добывающая и перерабатывающая промышленность¹ 109.7 131.8 105.2 133.0 119.0 129.7 Товары промежуточного потребления 103.5 129.8 94.1 134.7 117.7 124.4 Инвестиционные товары 142.1 122.3 139.7 118.5 147.9 131.8 Потребительские товары краткосрочного использования 111.6 126.5 109.7 120.1 115.3 140.3 Потребительские товары долгосрочного использования 97.3 116.4 108.8 117.0 87.4 115.7 Энергия 105.0 175.7 104.4 175.4 143.3 189.8

Данные: Госстат Украины



Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в декабре 2021г. по основным видам деятельности, %

декабрь 2021 к ноябрю 2021 декабрь 2021 к декабрю 2020 из него внутреннего оборота, декабрь 2021 к ноябрю 2021 декабрь 2021 к декабрю 2020 из него внешнего оборота декабрь 2021 к ноябрю 2021 декабрь 2021 к декабрю 2020 Добывающая и перерабатывающая промышленность 109.7 131.8 105.2 133.0 119.0 129.7 Добывающая промышленность и разработка карьеров 105.0 118.1 97.0 145.5 146.8 71.8 добыча каменного и бурого угля 116.8 157.2 116.7 157.1 - - добыча сырой нефти и природного газа 94.5 158.7 94.5 158.7 - - добыча металлических руд 112.5 79.5 78.7 111.4 157.1 66.9 добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров 91.0 135.4 89.1 121.7 95.5 182.2 Перерабатывающая промышленность 110.7 134.8 107.4 130.3 116.5 142.8 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 113.0 127.9 112.0 121.3 114.8 141.8 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 93.1 97.9 88.8 94.3 101.4 104.8 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 98.1 136.9 100.3 137.9 93.8 135.1 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 114.4 230.1 112.7 233.9 143.3 189.8 Производство химических веществ и химической продукции 110.2 162.8 101.0 139.9 128.0 216.5 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 98.7 103.9 93.1 102.3 146.0 114.0 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 91.8 133.2 91.7 133.4 92.3 132.3 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 107.5 150.2 95.5 155.4 117.1 147.0 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 134.2 119.7 135.9 114.0 131.7 129.7 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 147.8 134.0 168.6 132.7 96.4 139.8 Производство электрического оборудования 109.1 121.7 117.0 113.8 94.9 143.1 Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств 136.3 110.3 149.3 108.5 121.3 112.9 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 131.6 114.6 133.8 112.3 123.4 124.6

¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

к/с - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" о конфиденциальности статистической информации

Данные: Госстат Украины