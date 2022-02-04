Объем реализованной в Украине промпродукции за 2021г вырос на 44,5% - Госстат

По ее данным, в декабре-2021 по сравнению с декабрем-2020 оборот реализованной добывающей и перерабатывающей промышленности вырос на 31,8%. Реализация продукции добывающей промышленности в декабре-2021 по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года возросла на 18,1%, перерабатывающей промышленности – на 34,8%.
По отношению к предыдущему месяцу (декабрь к ноябрю 2021 года) реализация в добывающей промышленности возросла на 5%, в перерабатывающей – на 10,7%.
В общем объеме реализации промпродукции за 2021 год наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (61,3%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (21,5%), добывающую промышленность и разработку карьеров (16,1%), металлургическое производство (16,0%).
Как сообщалось, Украина в 2020 году реализовала промышленную продукцию (товары, услуги) на сумму 2,481 трлн грн.
Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности за 2021г.¹
|2021г., млн грн (без НДС и акциза)
|ко всей реализованной продукции, %
|из него за пределы страны, млн грн
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Промышленность Украины
|3584251.0
|100.0
|1018607.7
|28.4
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|2773800.7
|77.4
|1016502.4
|36.6
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|575124.6
|16.1
|184913.9
|32.2
|добыча каменного и бурого угля
|63122.8
|1.8
|-
|-
|добыча сырой нефти и природного газа
|157695.1
|4.4
|-
|-
|добыча металлических руд
|304516.3
|8.5
|173711.7
|57.0
|добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров
|37116.1
|1.0
|11196.6
|30.2
|Перерабатывающая промышленность
|2198676.1
|61.3
|831588.5
|37.8
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|678499.6
|18.9
|203713.0
|30.0
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|28215.8
|0.8
|11992.4
|42.5
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|118106.7
|3.3
|45033.0
|38.1
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|103877.4
|2.9
|8704.8
|8.4
|Производство химических веществ и химической продукции
|104960.1
|2.9
|33676.8
|32.1
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|1286.0
|0.0
|191.9
|14.9
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|204584.2
|5.7
|29091.7
|14.2
|Металлургическое производство
|574429.2
|16.0
|363169.3
|63.2
|Машиностроение
|204785.8
|5.7
|92202.3
|45.0
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|14860.1
|0.4
|3657.5
|24.6
|Производство электрического оборудования
|40682.6
|1.1
|14496.1
|35.6
|Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств
|77585.8
|2.2
|43841.4
|56.5
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|66471.2
|1.8
|20568.6
|30.9
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха
|770043.0
|21.5
|к/с
|к/с
|Водоснабжения;канализация, отходы
|40407.3
|1.1
|к/с
|к/с
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в декабре 2021г, %
|декабрь 2021 к ноябрю 2021
|декабрь 2021 к декабрю 2020
|из него внутреннего оборота, декабрь 2021 к ноябрю 2021
|декабрь 2021 к декабрю 2020
|из него внешнего оборота декабрь 2021 к ноябрю 2021
|декабрь 2021 к декабрю 2020
|Добывающая и перерабатывающая промышленность¹
|109.7
|131.8
|105.2
|133.0
|119.0
|129.7
|Товары промежуточного потребления
|103.5
|129.8
|94.1
|134.7
|117.7
|124.4
|Инвестиционные товары
|142.1
|122.3
|139.7
|118.5
|147.9
|131.8
|Потребительские товары краткосрочного использования
|111.6
|126.5
|109.7
|120.1
|115.3
|140.3
|Потребительские товары долгосрочного использования
|97.3
|116.4
|108.8
|117.0
|87.4
|115.7
|Энергия
|105.0
|175.7
|104.4
|175.4
|143.3
|189.8
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в декабре 2021г. по основным видам деятельности, %
|декабрь 2021 к ноябрю 2021
|декабрь 2021 к декабрю 2020
|из него внутреннего оборота, декабрь 2021 к ноябрю 2021
|декабрь 2021 к декабрю 2020
|из него внешнего оборота декабрь 2021 к ноябрю 2021
|декабрь 2021 к декабрю 2020
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|109.7
|131.8
|105.2
|133.0
|119.0
|129.7
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|105.0
|118.1
|97.0
|145.5
|146.8
|71.8
|добыча каменного и бурого угля
|116.8
|157.2
|116.7
|157.1
|-
|-
|добыча сырой нефти и природного газа
|94.5
|158.7
|94.5
|158.7
|-
|-
|добыча металлических руд
|112.5
|79.5
|78.7
|111.4
|157.1
|66.9
|добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров
|91.0
|135.4
|89.1
|121.7
|95.5
|182.2
|Перерабатывающая промышленность
|110.7
|134.8
|107.4
|130.3
|116.5
|142.8
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|113.0
|127.9
|112.0
|121.3
|114.8
|141.8
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|93.1
|97.9
|88.8
|94.3
|101.4
|104.8
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|98.1
|136.9
|100.3
|137.9
|93.8
|135.1
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|114.4
|230.1
|112.7
|233.9
|143.3
|189.8
|Производство химических веществ и химической продукции
|110.2
|162.8
|101.0
|139.9
|128.0
|216.5
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|98.7
|103.9
|93.1
|102.3
|146.0
|114.0
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|91.8
|133.2
|91.7
|133.4
|92.3
|132.3
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|107.5
|150.2
|95.5
|155.4
|117.1
|147.0
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|134.2
|119.7
|135.9
|114.0
|131.7
|129.7
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|147.8
|134.0
|168.6
|132.7
|96.4
|139.8
|Производство электрического оборудования
|109.1
|121.7
|117.0
|113.8
|94.9
|143.1
|Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств
|136.3
|110.3
|149.3
|108.5
|121.3
|112.9
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|131.6
|114.6
|133.8
|112.3
|123.4
|124.6
¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях
к/с - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" о конфиденциальности статистической информации
Данные: Госстат Украины