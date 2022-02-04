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Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022г на 8,1 млрд грн
14:05 04.02.2022 |
Министерство финансов Украины в феврале повысило прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году на 8,1 млрд грн по сравнению с январским прогнозом - до 558,8 млрд грн, свидетельствует прогноз за февраль на сайте ведомства.
Согласно ему, в январе-марте этого года Минфин ожидает выплаты в размере 140,5 млрд грн, в апреле-июне - 150,5 млрд грн, в июле-сентябре - 145,9 млрд грн, в октябре-декабре - 121,8 млрд грн. Выплаты по внутреннему долгу Минфин в 2022 году оценивает в 431,9 млрд грн, по внешнему - 126,9 млрд грн.
При этом министерство на 1,32 млрд грн увеличило прогноз выплат по госдолгу в 2023 году - до 365,4 млрд грн.
В 2024 году министерство ожидает выплаты в размере 344 млрд грн.
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