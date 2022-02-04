Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022г на 8,1 млрд грн

Министерство финансов Украины в феврале повысило прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году на 8,1 млрд грн по сравнению с январским прогнозом - до 558,8 млрд грн, свидетельствует прогноз за февраль на сайте ведомства.

Согласно ему, в январе-марте этого года Минфин ожидает выплаты в размере 140,5 млрд грн, в апреле-июне - 150,5 млрд грн, в июле-сентябре - 145,9 млрд грн, в октябре-декабре - 121,8 млрд грн. Выплаты по внутреннему долгу Минфин в 2022 году оценивает в 431,9 млрд грн, по внешнему - 126,9 млрд грн.

При этом министерство на 1,32 млрд грн увеличило прогноз выплат по госдолгу в 2023 году - до 365,4 млрд грн.

В 2024 году министерство ожидает выплаты в размере 344 млрд грн.