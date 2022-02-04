Объем сделок с землей в Украине за неделю сократился на 7,5%

В Украине за неделю 28 января-4 февраля проведено 3,41 тыс. земельных транзакций на участки сельхозназначения, что на 7,5% меньше показателей прошлой недели, тогда как общая площадь проданных земучастков возросла на 2,3% - до 9,15 тыс. га, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия в пятницу.

Согласно сообщению, в целом со времени открытия рынка земли 1 июля 2021 года заключено 89,83 тыс. земельных сделок по участкам общей площадью 228,64 тыс. га.

Таким образом, за прошедшую неделю ежедневно осуществлялась в среднем 487 сделок с землей на общую площадь 1,31 тыс. га, тогда как за период 21-28 января - 527 сделок на общую площадь 1,27 тыс. га.

По данным Минагрополитики, самая высокая средняя цена гектара земли во Львовской области – 136,2 тыс. грн. За ней следуют Киевская – 82,9 тыс. грн/га и Ивано-Франковская – 41,9 тыс. грн/га - области. Замыкают пятерку Одесская и Хмельницкая области – соответственно 23,0 тыс. грн/га и 21,1 тыс. грн/га, за ними – Черновицкая и Ривненская области – 20,2 тыс. грн/га и 20,2 тыс. грн/га.

Самая дешевая земля, по данным министерства, в Кировоградской и Луганской областях – 6,5 тыс. грн/га и 7,6 тыс. грн/га соответственно, а также в Закарпатской – 8,0 тыс. грн/га и Николаевской – 9,2 тыс. га, тогда как средняя по стране осталась неизменной – 22,96 тыс. грн/га.

По суммарной площади проданных земельных участков лидирует Харьковская область с показателем 33,09 тыс. га. За ней следуют Кировоградская – 21,35 тыс. га, Днепропетровская – 20,3 тыс. га, Херсонская – 18,48 тыс. га и Полтавская области – 17,59 тыс. га.

Средний по стране размер проданного земучастка в сделке – 2,44 га, хотя их средние размеры колеблются от 0,42-0,81 га в Ивано-Франковской и Черновицкой областях до 3,8-4,8 га в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Луганской областях.

Как сообщалось, запускаемый в Украине в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля 2021 года. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.