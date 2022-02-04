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Поступления ЕСВ за прошлый год выросли на 18,6%
13:23 04.02.2022 |
В 2021 году поступления единого социального взноса в Пенсионный фонд и фонды соцстрахования достигли 349 млрд гривень, что на 18,6% больше, чем в 2020 году. Доля ПФУ в общей сумме - 301,4 млрд гривень.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом говорится в отчете Государственной казначейской службы Украины.
С начала 2022 года поступления от ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование превысили 28 млрд гривень.
Несмотря на рост показателей поступления ЕСВ, долг Пенсионного фонда по займам, привлекаемым с единого казначейского счета для покрытия кассовых разрывов Фонда, связанных с выплатой пенсий, остается существенным и на начало февраля составляет 74,57 млрд гривень. Из них по займам января - 4,32 млрд гривень.
На 2022 год бюджет Пенсионного фонда запланирован в размере 531,2 млрд гривень, в т. ч. поддержка из госбюджета - 200,6 млрд гривень.
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