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В Украине резко упали продажи подержанных авто
15:56 03.02.2022 |
Первый месяц 2022 года оказался не слишком удачным для украинского авторынка. В январе зафиксировано падение продаж подержанных машин не только внутри страны, но и импортированных из-за рубежа.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Институт исследований авторынка
В январе на рынке Украины было куплено 111,8 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Из этого числа 79,4 тысячи машин пришлись на внутренние перепродажи и еще 32,4 тысячи составили впервые зарегистрированные легковушки, прибывшие из-за рубежа.
В сравнении с началом прошлого года общий объем рынка вырос на 22,5%, однако относительно декабря он просел на четверть (-25,3%). Больше всего упал импорт б/у машин - на 34%, внутренние перепродажи снизились на 21%.
Почему падают продажи б/у авто в Украине
* Сезонное уменьшение спроса из-за длительных новогодних праздников
* Рост цен на подержанные авто за границей и дефицит авто на вторичке
* Резкое подорожание растаможки авто
* Общая неопределенность на рынке в ожидании возможного российского вторжения, дальнейшего роста цен на б/у авто и неопределенности с таможенными тарифами
Средний возраст автомобилей на внутреннем рынке Украины в январе 2022 составил 14,8 года.
Самые популярные подержанные авто в Украине в январе 2022 года
* Volkswagen Golf - 1818 купленных машин
* Volkswagen Passat - 1784
* Skoda Octavia - 1453
* Renault Megane - 1282
* Renault Scenic - 1017
* Ford Focus - 975
* Opel Zafira - 789
* Opel Astra - 738
* Skoda Fabia - 611
* Volkswagen Touran - 598
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