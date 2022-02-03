В Украине резко упали продажи подержанных авто

Первый месяц 2022 года оказался не слишком удачным для украинского авторынка. В январе зафиксировано падение продаж подержанных машин не только внутри страны, но и импортированных из-за рубежа.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Институт исследований авторынка

В январе на рынке Украины было куплено 111,8 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Из этого числа 79,4 тысячи машин пришлись на внутренние перепродажи и еще 32,4 тысячи составили впервые зарегистрированные легковушки, прибывшие из-за рубежа.

В сравнении с началом прошлого года общий объем рынка вырос на 22,5%, однако относительно декабря он просел на четверть (-25,3%). Больше всего упал импорт б/у машин - на 34%, внутренние перепродажи снизились на 21%.

Почему падают продажи б/у авто в Украине

* Сезонное уменьшение спроса из-за длительных новогодних праздников

* Рост цен на подержанные авто за границей и дефицит авто на вторичке

* Резкое подорожание растаможки авто

* Общая неопределенность на рынке в ожидании возможного российского вторжения, дальнейшего роста цен на б/у авто и неопределенности с таможенными тарифами

Средний возраст автомобилей на внутреннем рынке Украины в январе 2022 составил 14,8 года.

Самые популярные подержанные авто в Украине в январе 2022 года

* Volkswagen Golf - 1818 купленных машин

* Volkswagen Passat - 1784

* Skoda Octavia - 1453

* Renault Megane - 1282

* Renault Scenic - 1017

* Ford Focus - 975

* Opel Zafira - 789

* Opel Astra - 738

* Skoda Fabia - 611

* Volkswagen Touran - 598