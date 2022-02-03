Количество долгов украинцев выросло почти на 30% за год. Больше всего по кредитам

В 2021 году количество новых долгов украинцев выросло на 1,5 млн. Их общее число увеличилось почти на треть (на 29%) до 6,58 млн, свидетельствуют данные Единого реестра должников, сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Больше всего увеличилось количество долгов физлиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями. Этот показатель вырос на 47%, или на 567 000 долгов.

На втором месте по количеству задолженностей - коммунальные платежи. За 2021 год количество долгов украинцев за "коммуналку" выросло на 41%, или на 140 000 долгов.

В целом по состоянию на 1 декабря 2021 года общая задолженность за коммуналку превысила 72 млрд грн. В частности, украинцы задолжали 29,2 млрд грн за поставку и перераспределения газа и 23,3 млрд грн - за поставку тепловой энергии и горячей воды.

На третьем месте по росту количества долгов в 2021 году составила задолженность по делам об административных правонарушениях - возросли на 35% или на 285 000 долгов.

Наибольшие категории по количественному показателю: задолженность перед банками, компаниями и организациями - 1,8 млн долгов (27% от общего числа задолженностей), взыскание средств в пользу государства - 1,6 млн долгов (25%), а также штрафы за нарушение ПДД - 1,3 млн долгов (20%).

Опендатабот отмечает, что попадание в реестр может наложить на должника ряд ограничений: запрет на выезд из страны; блокировку денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку автомобилей и недвижимости; взыскание задолженности по всем официальным доходам.