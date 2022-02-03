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За последний год у половины украинцев ухудшилось материальное положение – опрос
13:44 03.02.2022 |
52,8% опрошенных украинцев говорят, что за последний год материальное положение их семьи ухудшилось, у 38,5% - не изменилось, только у 7,8% - улучшилось.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.
При этом 52,9% опрошенных считают, что президент и правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем.
Треть респондентов (32,6%) придерживаются мнения, что президент и правительство отчасти эффективны в решении экономических проблем.
Только 8,4% опрошенных считают, что президент и правительство находят эффективные решения для преодоления экономических проблем.
Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще всего называют некомпетентность власти (37,2%) и высокий уровень коррупции (34,3%).
11,8% опрошенных главной причиной экономических проблем считают войну на Востоке Украины, а 5,9% - пандемию коронавируса.
Як змінилось Ваше фінансове (матеріальне) становище Вашої родини за останній рік?
|
Покращилося
|
7,8
|
Не змінилося
|
38,5
|
Погіршилося
|
52,8
|
Важко відповісти
|
0,9
Оцініть ефективність дій Президента та Уряду України у вирішенні економічних проблем.
|
Президент та Уряд знаходять ефективні рішення для подолання економічних проблем
|
8,4
|
Президент та Уряд частково ефективні у вирішенні економічних проблем
|
32,6
|
Президент та Уряд не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем
|
52,9
|
Інше
|
1,7
|
Важко відповісти
|
4,4
На Вашу думку, яка головна причина економічної кризи в Україні?
|
Війна на Сході України
|
11,8
|
Некомпетентність влади
|
37,2
|
Високий рівень корупції
|
34,3
|
Пандемія коронавірусу
|
5,9
|
Інше
|
7,5
|
В Україні немає економічної кризи
|
1,2
|
Важко відповісти
|
1,9
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