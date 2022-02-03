За последний год у половины украинцев ухудшилось материальное положение – опрос

52,8% опрошенных украинцев говорят, что за последний год материальное положение их семьи ухудшилось, у 38,5% - не изменилось, только у 7,8% - улучшилось.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

При этом 52,9% опрошенных считают, что президент и правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем.

Треть респондентов (32,6%) придерживаются мнения, что президент и правительство отчасти эффективны в решении экономических проблем.

Только 8,4% опрошенных считают, что президент и правительство находят эффективные решения для преодоления экономических проблем.

Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще всего называют некомпетентность власти (37,2%) и высокий уровень коррупции (34,3%).

11,8% опрошенных главной причиной экономических проблем считают войну на Востоке Украины, а 5,9% - пандемию коронавируса.





Покращилося 7,8 Не змінилося 38,5 Погіршилося 52,8 Важко відповісти 0,9



Оцініть ефективність дій Президента та Уряду України у вирішенні економічних проблем.

Президент та Уряд знаходять ефективні рішення для подолання економічних проблем 8,4 Президент та Уряд частково ефективні у вирішенні економічних проблем 32,6 Президент та Уряд не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем 52,9 Інше 1,7 Важко відповісти 4,4



На Вашу думку, яка головна причина економічної кризи в Україні?