ЕИБ в 2021г. вдвое сократил инвестиции в Украину до EUR 554 млн

Инвестиции Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украину в 2021 году составили EUR554 млн, что на 50% меньше, чем в 2020 году, когда инвестиции превысили EUR 1 млрд, сообщила пресс-служба банка.

"Европейский инвестиционный банк, банк Европейского Союза, инвестировал EUR554 млн в 2021 году в развитие транспортной инфраструктуры, городской мобильности, образовательной инфраструктуры и местной экономики Украины, в частности повышения устойчивости к пандемии COVID-19", – указано в релизе банка в четверг.

Украина осталась основной страной-реципиентом инвестиций ЕИБ среди стран Восточного партнерства, на нее приходится более 60% кредитной деятельности ЕИБ в этом регионе.

ЕИБ в 2021 году дополнил свой портфель долгосрочного кредитования в Украине, привлекая дополнительные почти EUR29 млн в форме грантов ЕС на развитие городского транспорта, энергоэффективность общественных зданий, восстановление социальной инфраструктуры, а также развитие профессионально-технического образования.

Всего за 15 лет работы в Украине ЕИБ инвестировал более EUR 7 млрд в государственный и частный секторы страны. Инвестиции ЕИБ только в государственный сектор достигли EUR 5,9 млрд, что составляет крупнейший портфель среди всех международных финансовых учреждений, работающих в Украине.