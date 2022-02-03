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Давид Арахамия и Даниил Гетманцев предлагают обнулить пошлину на битум. Тогда он попрет из России
08:59 03.02.2022 |
Инициаторы обнуления пошлины считают, что это поможет снизить цены на дорожный битум и нарастить внутренний рынок. Но это заблуждение.
28 января депутаты Давид Арахамия и Даниил Гетманцев подали в Верховную Раду законопроект №6562 о внесении изменений в Таможенный тариф Украины. Инициатива Слуг народа поместилась на одну страницу и предполагает лишь одно изменение - обнулить пошлину на дорожный битум.
На первый взгляд, все логично: в стране "Большая стройка", а цены на нефтепродукты летят вверх вместе с сорвавшейся с катушек нефтью, стоимость которой продолжает держаться на рекордном уровне с 2014 года.
Выход из ситуации - надо снижать налоги. Это могла бы быть хорошая инициатива, но не в этом случае.
Суть вопроса
Цель инициативы - обеспечить спрос строительной отрасли в нефтяном битуме и удешевить себестоимость производимой из него продукции, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что, учитывая ограничения импорта битума в Украину из Беларуси в 2021 году, который в предыдущие годы превалировал в общем объеме импорта этого товара, мы расширяем импорт битума из стран ЕС (Польши, Италии, Литвы) и это влияет на стоимость.
Если короче - пошлину на импорт битума надо убирать. Результат - снижение цен и увеличение поставок, считают инициаторы законопроекта.
Давайте по порядку. Сначала о ценах и влиянии пошлины
Сегодня размер пошлины (и льготной, и полной) на битум нефтяной - 10%, обнулить предлагается первую.
Но знают ли народные депутаты, что, в связи с соответствующими межгосударственными соглашениями, 97% импорта битума в Украину и так пошлиной не облагается? Ни из Беларуси, ни из Европы, по суше или по морю. С этими странами и не только у нас есть соглашения, которые освобождают от пошлины.
А вот на кого пошлина распространяется, так это на битум из России. Именно поэтому российский битум фактически отсутствует на рынке Украины (в 2021 году его было 32 000 т или 2,2% рынка). Обнуление пошлины будет означать допуск этого продукта на наш рынок.
Нам это точно нужно? Похоже, это какая-то ошибка.
Итак, с ценами разобрались - основные объемы импорта битума пошлиной не облагаются, а значит обнуление этой пошлины на ценах никак не скажется.
Далее - объемы
Авторы законопроекта обеспокоены нехваткой внутреннего производства битума, и тем, что почти 70% продукции на рынке - импортного происхождения.
Не могу удержаться от вопроса: а что нардепы сделали, чтобы это производство нарастить? За последние два с половиной года не принято ни единого решения, чтобы усилить внутреннее производство или поставку нефтепродуктов из альтернативных источников, например, по морю и через европейские сухопутные границы.
Вернемся к битуму
Проблема не сколько во внутреннем производстве, сколько в аномальном потреблении.
Масштабы "Большой стройки" таковы, что для удовлетворения спроса в битуме (в прошлом году это 1,4 млн т) нужно перерабатывать минимум 14 млн т нефти на нескольких мощных НПЗ, которых в Украине физически нет.
Так что без больших объемов импорта не обойтись в любом случае.
По сути единственный производитель - Укртатнафта - потенциально может перерабатывать 7,5 млн т нефти в год, но в прошлом году освоил лишь 3,2 млн т.
А как производить больше, если рынок залит беспошлинным топливом из СНГ?
Но даже при таком объеме переработки Укртатнафта в 2021 году не вышла на полную мощность по выпуску битума. Завод заявляет, что может выпускать 400 000 т продукта в год, но в 2021 году продал 300 000 т. Это говорит о том, что рынок был обеспечен сполна и дефицита не было.
Так о какой нехватке говорят авторы законопроекта
Есть потенциал и по увеличению импорта с существующих направлений.
Действительно, в 2021 году импорт из Беларуси и Польши был ограничен проблемами с квотами на перевозки. Но эти вопросы рано или поздно снимутся с повестки дня.
Абсолютно неограничен потенциал поставок по морю, и они будут расти. Говорит об этом хотят бы то, что помимо двух имеющихся комплексов по морской перевалке битума (обе в Николаеве) в 2022 году планируется создание еще двух - в "Пивденном" и Херсоне. Это реальные шаги по диверсификации поставок и открытие российского импорта поставит эти инвестиции под вопрос. Это точно правильное решение?
Итак, какие проблемы решит обнуление пошлины на российский битум? Сделает цены ниже? Нет, они как были, так и будут привязаны к мировым индикативам и курсу доллара.
Реальный выход
Существенно повлиять на стоимость битума можно лишь путем снижения ставки НДС. Такой подход сейчас тестируют в Польше, где в связи с ростом мировых цен на нефть, НДС на моторные топлива был снижен с 23% до 8%. За день цены обвалились пропорционально.
В Украине восьмой год идет война, абсолютно очевидно, что уже давно нужно было решить вопрос импортозависимости и диверсификации импортных поставок битума. Но пока на такую политику нет и намека.
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