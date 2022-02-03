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Стартовая цена сельхозземель на аукционах выросла на 430% - Минагрополитики
08:21 03.02.2022 |
По состоянию на 2 февраля в системе Prozorro.Продажи стартовая цена на аукционах по продаже или аренде земель сельскохозяйственного назначения выросла на 430%.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Отмечается, что в системе объявлены 2 552 торга землями сельскохозяйственного назначения, из них 1 899 - по аренде (их общая стоимость - 36 млн грн) и 653 - по продаже (241 млн грн - общая стоимость всех лотов).
На сегодняшний день более 70% всех аукционов в системе Prozorro.Продажи приходятся именно на сельхозземли.
Всего в системе по состоянию на 2 февраля объявлены 3 484 земельных аукциона, из них 2 079 - по аренде и 1 160 - по отчуждению земли.
Общая площадь всех лотов, которые предлагаются к передаче в аренду, составляет 15 838 га и оценивается в 71 млн грн. Общая площадь выставленных на продажу участков составляет 1 750 га, они оцениваются в 966 млн грн.
Всего на земельные аукционы выставлено 19 288 га стоимостью 1 047 млрд грн. Рост цен на всех земельных торгах составляет 205%.
Самая высокая стартовая стоимость лотов на аукционах по аренде земли - в Одесской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой и Киевской областях. Она начинается с 5 тыс. грн и достигает более 15 тыс. грн за гектар земли.
Самая высокая стартовая стоимость лотов по продаже земли - на Львовщине, Киевщине, Закарпатье, Одесчине и Харьковщине.
Как сообщал Укринформ, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 га.
Первые земельные аукционы в системе Prozorro.Продажи стартовали 8 ноября 2021 года.
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