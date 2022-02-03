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Украина обсуждает возможность гарантий США для привлечения средств
08:16 03.02.2022 |
Украина и США обсуждают возможность предоставления гарантий правительством США для привлечения средств Украиной.
Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.
"Обсуждается. Пока что в формате дискуссий и диалога. Такая возможность для Украины существует, но пока что решение не принято. Если США будут готовы применить механизм гарантий, то Украина здесь в приоритете... У меня буквально в прошлую пятницу (21 января ) был телефонный разговор с заместителем министра финансов США Уолли Адейемо. Мы с ним об этом говорили", - сказал Марченко.
Он отметил, что пик выплат 2022 года по внешним долгам - в сентябре, когда Украина должна погасить миллиард долларов евробондов.
"Это та точка, которая для меня как министра финансов является отправной. В 2020-2021 годах ситуация была более сложной", - акцентировал Марченко.
Он также отметил, что в марте состоится погашение внешних обязательств на 7,6 миллиарда гривень.
"Если бы у нас была нормальная ситуация, без давления, без таких сумасшедших цен на газ, без других истерий, то я бы сказал, что для меня как министра финансов этот год в принципе чрезвычайно комфортен. Я вижу все возможности профинансировать дефицит 3-3,5% к ВВП", - отметил Марченко.
При этом он добавил, что для Украины особенно важно продолжать сотрудничество с МВФ и получить два пересмотра и всю сумму по программе - 2,2 миллиарда долларов.
"То, что европейцы начинают новую программу макрофинансовой помощи, - очень важный сигнал, свидетельствующий о том, что мы снова в фокусе. То есть мы уже имеем предпосылки, чтобы заместить внешнее коммерческое финансирование льготным финансированием от международных партнеров", - добавил Марченко.
Как сообщал Укринформ, Украина планирует получить от трех до пяти миллиардов долларов помощи от стратегических партнеров для стабилизации финансовой системы.
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