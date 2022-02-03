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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сводный платежный баланс Украины в 2021г сведен с профицитом $487 млн

23:02 02.02.2022 |

Экономика

 

Профицит сводного платежного баланса Украины в 2021 году составил $487 млн, что в четыре раза меньше, чем в 2020 году ($2 млрд), сообщил Национальный банк Украины на своем сайте.

Согласно его данным, профицит сводного платежного баланса в декабре составил $366 млн, что в 7,7 раза меньше, чем в декабре 2020 года ($2,8 млрд).

Указывается, что дефицит текущего счета платежного баланса в 2021 году составил $2,1 млрд, тогда как в 2020 году профицит составил $5,3 млрд.

НБУ также сообщил, что экспорт товаров за год вырос на 39,8% – до $63,1 млрд. Его увеличение было вызвано в основном ростом цен на черные и цветные металлы - в 1,8 раза, продовольственные товары – на 24,9%, минеральных продуктов в 1,6 раза, продукции химической промышленности – на 37,6%, древесину и изделий из нее – на 41,5%, промышленные изделия – на 31,1% и продукцию машиностроения – на 12,1%.

Объемы импорта товаров за год выросли на 34,5% – до $69,8 млрд, в том числе энергетический импорт - в 1,8 раза, а неэнергетический импорт - на 26,7%. В частности, на 21,9% увеличился импорт промышленных изделий, на 25,3% – продукции машиностроения, на 18,5% – продовольственных товаров, на 40,1% – черных и цветных металлов и на 34,9% – продукции химпромышленности, импорт древесины и изделий – на 10,1%.

Помимо этого, по оценкам Нацбанка, профицит торговли услугами в 2021 году сократился до $3,7 млрд с $4,4 млрд в 2020 году. За год импорт услуг вырос на 31,3%. Основным фактором увеличения импорта услуг оставался рост расходов лиц, путешествующих за границу, и краткосрочных мигрантов (на 42,2%). В то же время вырос импорт транспортных (на 43,7%) услуг, а также плата за использование интеллектуальной собственности (в 1,5 раза) и за компьютерные услуги (на 24,1%).

Помимо этого, экспорт вырос на 17,7% за счет роста на 38,1% компьютерных услуг и услуг по переработке минеральных ресурсов, которые принадлежат другим странам (на 23%), а также за счет расходов путешествующих по Украине лиц (в 2,5 раза).

Дефицит баланса первичных доходов в 2021 году составил $3,8 млрд (в 2020 году – профицит составил $3,5 млрд) за счет увеличения поступлений по статье "оплата труда" на 27,6% и выплат по доходам от инвестиций в 2,7 раза.

Чистое кредитование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в 2021 году составило $2,1 млрд против $5,3 млрд в предыдущем году.

Чистый приток по финансовому счету составил $793 млн (в ноябре 2020 чистый отток составил $472 млн), что было обусловлено притоком средств по операциям частного сектора.

Чистый приток по операциям госсектора составил $1 млрд (в 2020 году – $900 млн). Он был обусловлен привлечением от внешних партнеров $1,3 млрд, тогда как чистые выплаты нерезидентам по ОВГЗ составили $212 млн.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций НБУ оценил в $6 млн, тогда как в предыдущем году отток составил $58 млн.

Как указал регулятор, чистый рост внешней позиции банковской системы страны по операциям с портфельными и другими инвестициями составил $814 млн. Оно было обусловлено увеличением внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на $366 млн, по статье "займы" – на $170 млн, погашением евробондов – на $583 млн.

Внешняя позиция реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) в 2021 году выросла на $5,4 млрд. Она была обусловлена уменьшением чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $633 млн, ростом объемов наличной валюты вне банков на $6,1 млрд, чистым увеличением задолженности по кредитам и займам на $345 млн и поступлениями от размещения еврооблигаций предприятий на $1,7 млрд.

По состоянию на 1 января 2022 года объем международных резервов составил $30,9 млрд, что обеспечивает финансирование импорта в течение 3,8 месяца.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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