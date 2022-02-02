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Кабмин одобрил проект соглашения о свободной торговле с Турцией
15:43 02.02.2022 |
Кабинет министров одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли с Турцией.
Об этом известно с заседания правительства.
Соглашение подпишут уже на этой неделе в ходе визита президенту Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее сообщалось, что визит намечен на 3 февраля.
По словам первой вице-премьер-министерки экономики Юлии Свириденко, сторонам в результате интенсивных переговоров удалось выйти на взаимовыгодные условия. Она добавила, что это не только соглашение о торговле, но и соглашение о взаимных инвестициях и производственной кооперации.
Таким образом Турция значительно расширяет секторы, в которых украинские компании смогут работать на постоянной основе, а Украина поощряет турецкие предприятия работать у себя. Соглашение может дать ежегодно рост 2% к ВВП, заявила Свириденко.
В прошлом году товарооборот со страной составил более 7 млрд. дол. Из них украинский экспорт составил 4,1 млрд долларов, а импорт - 3,2 млрд долларов. Экспорт на 80% состоит из металлов и зерновых, отметила министерка.
В то же время, добавила она, Украина работает над расширением номенклатур и увеличения объемов экспорта товаров, имеющих высшую степень переработки и большую добавленную стоимость.
Основа соглашения о ЗСТ заключается в обнулении пошлин на 10337 товарных позиций, или 95% всех товаров на экспорт. Еще на 1347 позиций будут существовать товарные квоты или уменьшение пошлин.
Свириденко сообщила, что сейчас мы импортируем только десятую часть товаров, а экспортируем - 1100 позиций.
К началу переговоров Турция имела пошлины в размере 29% для украинских товаров, украинские ставки составили 5%. До сих пор, отметила министерка, на некоторую украинскую аграрную продукцию действуют турецкие ставки более чем на 200%.
В Минэкономики показали, что в соглашении были достигнуты такие компромиссы по ввозу:
* Металлолом: Украина может сохранить пошлину, но Турция лишь частично открывает рынок;
* Зерновые и масличные: сделка не распространяется на них де-юре, в то же время ставка пошлины для зерна составляла и де-факто составит 0%.
* Пошлины: гарантии Турции не использовать дополнительные пошлины и не разграничивать товары на внутренний рынок и реэкспорт;
* Транспорт: снятие ограничений для украинских перевозчиков;
* Услуги: Турция гарантирует доступ украинских компаний к рынку услуг и их недискриминацию.
В течение переходного периода ЗСТ предусмотрен пакет поддержки ряда отраслей экономики Украины, в частности, текстильной промышленности, машиностроения и т.д.
Свириденко добавила, что соглашение не предусматривает открытие рынка публичных закупок, поэтому требования по локализации могут применяться к любым турецким товарам.
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