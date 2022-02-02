Морпорты Украины в январе увеличили грузоперевалку на 49%

Морские порты Украины в январе 2022 года обработали 14,964 млн тонн грузов, что на 49% больше показателей января 2021 года.

Согласно сообщению Администрации морских портов Украины (АМПУ) на сайте, по итогам января перевалка экспортных грузов составила 11,4 млн тонн (+46% к аналогичному периоду 2020 года), импортных - 2,67 млн тонн (+70,7%), транзитных - 689,22 тыс. тонн (+11,9%), каботажных - 192,95 тыс. тонн (в 3,4 раза больше).

Наибольшие объемы перевалки в январе пришлись на зерновые грузы и руду - 6 млн тонн (в два раза больше) и 3,06 млн тонн (+7%) соответственно. Объем перевалки черных металлов составил 1,32 млн тонн (-3,1%). Перевалка угля за январь выросла в 5,5 раза и составила 865 тыс. тонн.

Кроме того, за январь текущего года было обработано 82,042 тыс. TEU контейнеров, что на 8,4% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.

По итогам января 2022 года почти во всех портах объемы перевалки превышают показатели прошлого года: "Пивденный" - 5,1 млн тонн (+37,9%), "Николаев" - 3,1 млн тонн (+57,9%), "Черноморск" - 2,7 млн тонн (+90,3%), "Одесса" - 1,8 млн тонн (+13%), СМП "Ольвия" - 811,2 тыс. тонн (в 3,8 раза больше), "Рении" - 217,8 тыс. тонн (в четыре раза больше), "Херсон" - 196 тыс. тонн (+48,8%), "Бердянск" – 136,9 тыс. тонн (+67,8%).

Как сообщалось, морские порты Украины в 2021 году обработали 153,076 млн тонн грузов, что на 3,8% меньше показателей 2020 года.