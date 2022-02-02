Кабмин расширил программу «еПоддержка» на украинцев старше 14 лет

Соответствующее постановление правительство поддержало на заседании в среду.
Согласно ему, израсходовать средства в рамках "еПоодержки" можно будет на оплату образовательных услуг (в том числе кружков и секций, получение профессионального или профтехнического, высшего образования), питания в образовательных заведениях, проживания в общежитиях. Также за эти средства теперь можно приобрести спортивный инвентарь, средства массовой информации и канцелярию.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, вскоре правительство планирует расширить программу и разрешить вакцинированным людям с инвалидностью 1-2 групп расходовать средства программы на лекарственные средства, а затем – оплату коммунальных услуг, когда такая опция будет подключена к программе.