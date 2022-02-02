Украина сможет пройти 2022г. без выпуска евробондов - глава Минфина

Украина сможет пройти 2022 год без выпуска евробондов при условии получения кредитных средств от Международного валютного фонда (МВФ), макрофинансовой помощи ЕС и при возможности эффективно заимствовать на внутреннем рынке, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Будем исходить из рыночной ситуации, стоимости денег в экономики и наших потребностей. Бежать заимствовать под высокие ставки, ставя под сомнение трезвость и рациональность своей политики, мы не будем", – сказал он в интервью "Экономической правде".

Марченко напомнил, что в 2021 году недовыполнение плана по заимствованиям удалось перекрыть перевыполнением плана доходов и "не таким ритмичным финансированием расходов", поскольку распорядители средств не спешат использовать их.

"По внутренним обязательствам в феврале действительно нужно заплатить 59 млрд (грн - ИФ). Одна часть – валютная, другая – гривневая. С гривневыми выплатами нет проблем. Относительно валютных – у нас остатки на валютных счетах, около 35 млрд грн или более $1 млрд. То есть, мы спокойно проходим этот период, даже если у нас не будет никаких валютных заимствований", – пояснил Сергей Марченко.