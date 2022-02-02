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Дионисий Галикарнасский
Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле в четверг, 3 января
13:57 02.02.2022 |
Это произойдет во время визита турецкого лидера Реджеп Тайипа Эрдогана в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра торговли Турции Мехмета Муша, которого цитирует Reuters.
"Турция и Украина подпишут соглашение о свободной торговле в четверг, когда президент Тайип Эрдоган прибудет с визитом в Киев на фоне напряженности в отношениях между Украиной и Россией", - заявил министр.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зенский анонсировал, что Киев и Анкара подпишут соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) в течение ближайших двух дней.
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