Дефицит внешней торговли в январе-2022 увеличился на 18% - таможня

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе 2022 года увеличилось на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до $,22 млрд при росте экспорта на 53% - до $6,03 млрд, импорта - почти на 49%, до $6,25 млрд, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Таким образом, товарооборот Украины в январе вырос на 51% по сравнению с январем-2021 и достиг $12,28 млрд.

Как сообщалось, в 2021 году дефицит внешней торговли товарами составил $5,1 млрд по сравнению с $4,72 млрд в 2020-м. Импорт товаров по итогам года вырос на 35,6% по сравнению с 2020-м - до $73,3 млрд, экспорт - на 38,3% до $68,2 млрд.