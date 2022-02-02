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Дефицит внешней торговли в январе-2022 увеличился на 18% - таможня
11:38 02.02.2022 |
Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе 2022 года увеличилось на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до $,22 млрд при росте экспорта на 53% - до $6,03 млрд, импорта - почти на 49%, до $6,25 млрд, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
Таким образом, товарооборот Украины в январе вырос на 51% по сравнению с январем-2021 и достиг $12,28 млрд.
Как сообщалось, в 2021 году дефицит внешней торговли товарами составил $5,1 млрд по сравнению с $4,72 млрд в 2020-м. Импорт товаров по итогам года вырос на 35,6% по сравнению с 2020-м - до $73,3 млрд, экспорт - на 38,3% до $68,2 млрд.
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