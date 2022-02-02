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Госбюджет в январе-2022 перевыполнен по доходам на 13,4% от плана - Госказначейство
21:54 01.02.2022 |
Доходы государственного бюджета в январе 2022 года составили 89,1 млрд грн, что на 13,4% превышают плановый показатель и на 34,6% - прошлогодний уровень, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).
Согласно обнародованной во вторник информации, общий фонд бюджета в январе получил 78 млрд грн, что на 13,1% больше плана и на 35,5% превышает показатель января-2021.
Как указало казначейство, таможня в январе текущего года принесла 32,3 млрд грн, что на 20,1% больше плана и на 46% выше показателя аналогичного месяца минувшего года.
Налоговые поступления в январе превысили план на 11,4% и были выше января-2021 на 29,8%, составив 43,2 млрд грн.
Согласно данным ГКСУ, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в январе снизилось до почти 13 млрд грн по сравнению с 17,3 млрд грн в декабре.
Доходы местных бюджетов в минувшем месяце были на 2,5% ниже ожидаемого уровня - 27,6 млрд грн, что все же на 25,5% выше прошлогоднего показателя за этот период.
Поступления от ЕСВ составили в минувшем месяце 26,9 млрд грн, что на 16,8% больше, чем в январе-2020.
Как сообщалось, доходы госбюджета в 2022 году определены в размере 1,323 трлн грн, в том числе общий фонд - 1,182 трлн грн, расходы - 1,499 трлн грн, в том числе по общему фонду - 1,346 трлн грн.
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