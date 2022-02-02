Количество предоставленных в лизинг авто в 2021г выросло на 36% - Ассоциация лизингодателей

Число регистраций транспортных средств (ТС) компаниями-членами ассоциации "Украинское объединение лизингодателей" в 2021 году выросло на 36% по сравнению с 2020 годом, сообщается в пресс-релизе ассоциации.

При этом члены ассоциации зарегистрировали 15,3% всех легковых автомобилей и 8,5% всех легких коммерческих автомобилей, приобретенных в Украине.

Факторами роста лизингодатели называют значительный рост деловой активности лизинговых компаний в сегменте ТС и рост спроса на лизинг как инструмент финансирования приобретения авто.

При этом 70% зарегистрированных авто составили новые автомобили, 30% - подержанные. На условиях финансового лизинга предоставлялось 91% ТС, на условиях оперативного – 9%.

По данным ассоциации, уровень проникновения лизинга в сегмент легковых автомобилей в прошлом году вырос на 2,1 п.п. - до 15,3%, а в сегменте легковых авто - на 2 п.п. по сравнению с 6,5% в начале года.

Тройкой лидеров по регистрациям новых ТС являются "ОТП Лизинг" (40% всех регистраций за период), ULF Finance (19%), и "Альфа-Лизинг Украина" (11%). В сегменте подержанных ТС в тройку лидеров вошли компании "Автокредит Плюс" (47%), ULF Finance (24%) и "Авентус Лизинг" (14%).

Ассоциация констатирует, что в обоих сегментах лидеры и их доли не претерпели значительных изменений. 79% всех ТС, зарегистрированных членами ассоциации за год, составляют легковые автомобили, при этом их доля выросла за год на 4 п.п.

Самыми популярными легковыми автомобилями стабильно остаются Renault с долей 17%, в пятерку самых популярных марок также входят: Toyota (10%), Peugeot (9%), Skoda (8%) и VW (6%).

Вне сегмента легковых автомобилей около 9% регистраций транспортных средств пришлось на грузовые автомобили, еще 5% – на легкие коммерческие. Доли остальных сегментов составили менее 5%.

По данным на сайте ассоциации, в 2020 году ее членами зарегистрировано 14,814 тыс. транспортных средств – на 13% больше, чем годом ранее, а уровень проникновения лизинга в сегменте легковых авто составил 13%, коммерческих – 11,6%, тогда как годом ранее 9% и 8,6% соответственно.

Ранее в компании оценивали долю компаний-членов ассоциации в 80% всего рынка лизинговых услуг.

Ассоциация, согласно данным на ее сайте, объединяет 29 компаний - полных членов, семь ассоциированных. Специальный статус имеют компании Avis, Sixt, Hertz и Europcar.

Главой совета директоров Ассоциации лизингодателей Украины является Хайм Капельников - гендиректор одной из ведущих в Украине компаний по прокату и лизингу авто Avis Украина.