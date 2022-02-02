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Глава Госпродпотребслужбы Магалецкая подала в отставку по состоянию здоровья
Глава государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая 31 января подала в отставку по состоянию здоровья.
"Подала вчера заявление на увольнение с должности главы Госпродпотребслужбы по собственному желанию. Причина – настоятельные рекомендации врачей в связи с состоянием здоровья на ближайшие несколько месяцев. Работа в должности главы Госпродпотребслужбы требует постоянного включения в режиме 24/7/365 и полной самоотдачи. Работать в таком режиме в ближайшее время просто физически не смогу", - написала Магалецкая в Facebook во вторник.
Она уточнила, что считает неправильным брать длинный больничный и оставлять ведомство без руководства на время своего лечения.
"Слишком много усилий, времени и энергии было возложено на то, чтобы реформировать Госпродпотребслужбу, сделать ее более современной, европейской и эффективной: реформы должны быть продолжены, достигнутые результаты должны стать фундаментом для дальнейшего роста, запущенные проекты должны быть реализованы до конца", - подытожила она в сообщении.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины 13 октября 2020 года назначил Магалецкую главой Госпродпотребслужбы. С мая 2020 года она работала на должности вице-президента Союза украинских предпринимателей (СУП), а в 2014-2016гг - экс-заместителем министра аграрной политики и продовольствия.
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