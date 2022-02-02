Продажи новых легковых авто в Украине в январе сократились на 1,8% - Auto-Consulting

Продажи новых легковых автомобилей в январе 2022 года сократились на 1,8% по сравнению с январем 2021 года - до 5,6 тыс. ед. прежде всего из-за дефицита популярных моделей автомобилей, сообщает Auto-Consulting.

Согласно сообщению на сайте информационно-аналитической группы, из-за дефицита авто произошли и заметные перестановки в числе лидеров.

Лидером месяца уверенно стала Renault, увеличив продажи на 23% - до 898 ед. и нарастив долю рынка на 3,25 п.п. – до 15,9%.

Второе место у прошлогоднего лидера Toyota, дилеры которой испытывали острый дефицит популярных моделей, в результате продажи сократились на 38%, до 610 авто.

Значительно дефицит моделей подкосил продажи Kia, которая стабильно занимала третье место на протяжении последнего года, а январе текущего откатилась на 11 место с продажей 192 машин (на 42% меньше).

Как отмечают аналитики, место Kia тут же заняла китайская Chery, чьи продажи выросли почти в 2,4 раза – до 363 машин. Улучшили свои показатели Hyundai (4 место в рейтинге против 7 годом ранее), Volkswagen (5-е против 13-го), а также Peugeot, MB, Mitsubishi.

"Январь традиционно стал месяцем раскачки авторынка, но учитывая, у скольких операторов был дефицит автомобилей, результат в "минус" 1,8% - это очень оптимистичный показатель. Дальше можно наверстывать", - считают в AUTO-Consulting.

В свою очередь ассоциация "Укравтопром" на своем сайте во вторник обнародовала информацию о первичных регистрациях новых легковых авто в январе, согласно которой они сократились на 7% к январю-2021 из-за дефицита популярных моделей.

Тройка лидеров рынка аналогична – Renault (прирост регистраций почти на четверть до 904 ед.), Toyota (падение на 39% до 596 ед.) и Chery (прирост в 2,3 раза до 364 ед.).

Четвертой по количеству полученных номеров (303 шт.) была корейская Hyundai, улучшившая прошлогодний показатель на 9%, а замыкает пятерку лидеров января Skoda с результатом 280 автомобилей (-42%).

В ТОП-10 месяца также вошли: Peugeot – 248 ед. (+36%); Nissan – 244 ед. (-20%); Volkswagen – 242 ед. (+58%); Mitsubishi – 196 ед. (+25%); Kia – 188 ед. (-43%).

Бестселлером января 2022 года стал автомобиль Renault Duster с регистрацией 516 авто.

Как сообщалось, в 2021 году рынок новых легковых авто, по данным Auto-Consulting вырос на 20% - до 103,65 тыс. ед., по данным "Укравтопрома" – на 21% до 103,3 тыс. ед.

В текущем году эксперты предполагают как сохранение рынка на прошлогоднем уровне, так и рост на 10-20%, в том числе с учетом сроков преодоления дефицита авто из-за проблем с поставками полупроводников.