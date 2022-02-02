Профицит общего фонда госбюджета в январе составил 12 млрд грн - Минфин

Общий фонд государственного бюджета в январе 2022 года сведен с профицитом 12 млрд грн, сообщило Министерство финансов на сайте во вторник.

"За январь 2022 года общий фонд госбюджета выполнен с профицитом 12 млрд грн при запланированном дефиците на отчётный период в сумме 22 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как указал Минфин со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы, в январе 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 78 млрд грн, что выше росписи на 9,1 млрд грн, или 13,1%.

Перевыполнение плана по доходам произошла главным образом за счет поступлений от НДС, отметил Минфин.

Как пояснили министерство, существенное влияние на сверхплановые поступления НДС оказали следующие факторы:

- значительные показатели инфляции в 2021 году: индекс потребительских цен, декабрь к декабрю, составил 110%; индекс цен производителей - 162,2%;

- увеличение в декабре 2021 года объемов розничной торговли, в том числе за счет выплат за вакцинацию и расширение сферы применения РРО – на 16,4% по сравнению с декабрем 2020 года;

- значительный рост спроса на топливно-энергетические ресурсы и цены на них.

В частности, задекларированные в январе 2022 года к уплате суммы "отечественного" НДС в добывающей промышленности по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли почти вдвое, в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды – в 1,9 раза, говорится в сообщении.

"Похожая ситуация наблюдалась и в взимании импортного НДС. Так, почти вдвое увеличилась стоимость импорта нефтепродуктов, более чем в 2,5 раза – каменного угля и антрацита. В целом общая стоимость налогооблагаемого импорта в долларовом эквиваленте в январе 2022 года выросла более чем на 50%", - указано в релизе.

В целом Государственная налоговая служба перевыполнила роспись по доходам на 11,4%, налоговые поступления в январе составили 43,2 млрд грн.

Таможня в январе принесла 35,3 млрд грн, что выше росписи на 20,1%.

"Из общей суммы поступлений от таможни 30 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость (+5 млрд грн к росписи), 2 млрд грн – ввозной пошлины", - уточнило министерство.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования за январь 2022 составили 26,9 млрд грн, что на 2 млрд грн превысило ожидаемые показатели.

По оперативным данным ГКСУ, за январь 2022 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 66,2 млрд грн, или на 24,8% меньше росписи.

Минфин добавил, что фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь 2022 составили 10,9 млрд грн, или 23,8% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 10,8 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 4,1 млрд грн ($143,1 млн). Из внешних источников привлечено 0,1 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.