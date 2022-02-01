Еврокомиссия одобрила выделение Украине 1,2 млрд евро макрофина

Европейская комиссия внесла предложение о новой программе чрезвычайной макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1,2 млрд евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Средства макрофина будут доступны Украине в виде долгосрочных ссуд на очень выгодных условиях. Они будут способствовать повышению макроэкономической стабильности и всеобщей устойчивости Украины в условиях резкого роста геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию, отметили в ЕК.

После одобрения этого предложения Советом ЕС и Европейским парламентом Еврокомиссия сможет немедленно перечислить Украине первый транш в размере 600 миллионов евро. Второй транш будет выплачен после положительной оценки прогресса, достигнутого украинскими властями во внедрении ограниченного количества согласованных краткосрочных политических мер.

"ЕС поддерживает украинский народ в эти трудные времена. Сегодня Комиссия сделала шаг вперед в вопросе пакета помощи в размере 1,2 миллиарда евро, о котором я объявила на прошлой неделе. Этот пакет поможет Украине удовлетворить свои потребности в финансировании из-за экономических и политических проблем. которыми сталкивается страна, а также укрепит усилия Украины по созданию государства и устойчивости", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В этот период глубокой неопределенности Европейская комиссия сегодня посылает сильный сигнал солидарности с украинским народом. Мы полны решимости помочь Украине сориентироваться в этих бурных водах", - сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Параллельно с сегодняшним предложением Еврокомиссия, как отмечается, также решила значительно увеличить двустороннюю помощь, которую она оказывает Украине в виде грантов в 2022 году.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на прошлой неделе о новом пакете финансовой помощи Украине по экстренным займам и грантам.

Напомним, в июле 2020 года Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации пятой по счету программы макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

Первый транш в 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 года, второй - в октябре 2021 года.