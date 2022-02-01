Бизнес в январе ухудшил оценку перспектив до минимума за последний год – НБУ

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком Украины (НБУ), в январе снизился до самого низкого за последний год показателя – 40,5 с 48,6 в декабре, и продолжил опускаться ниже нейтрального уровня, о чем свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса предприятий, проведенного центробанком.

"На уровень ожиданий предприятий всех секторов экономики, вовлеченных в опрос, влияли как традиционное для начала года ослабление деловой активности, так и ряд дополнительных факторов, среди которых ухудшение эпидемической ситуации, повышение цен на энергоносители в мире, а также рост вероятности военного конфликта", - комментирует Нацбанк результаты январского опроса.

Согласно данным исследования, секторальный индекс предприятий промышленности в январе снизился до 42,9 с 49,0. Респонденты ухудшили оценки объемов изготовленной продукции и объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных, в то же время прогнозировали рост остатков готовой продукции.

Ожидания предприятий торговли также ухудшились, в частности секторальный индекс составил в январе 40,7 по сравнению с 49,6 в декабре прошлого года. Предприятия ожидают замедления товарооборота и уменьшения объемов закупок товаров для продажи. Они и далее настроены на снижение торговой маржи и рост остатков товаров для продажи.

Кроме того, индекс предприятий сферы услуг третий месяц подряд снизился и достиг 39,5 (47,8 в предыдущем месяце). Респонденты настроены на уменьшение объема предоставляемых услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения.

Указывается, что в результате сезонного сокращения экономической активности и значительного количества нерабочих дней секторальный индекс предприятий строительства в январе снизился до 33,0 с 47,2 в декабре-2021. Респонденты прогнозировали существенное уменьшение объемов строительства, новых заказов и, как следствие, уменьшение объема закупки сырья и материалов.

Согласно сообщению НБУ, общая оценка по уровню занятости ухудшилась: увеличения числа работников ожидали только предприятия торговли, а респонденты предприятий отраслей промышленности, строительства и сферы услуг настроены на его сокращение.

Ежемесячный опрос проводился с 5 по 24 января 2021 года. В нем приняли участие 408 предприятий. Среди опрошенных 44,4% - компании промышленности, 29,4% - сферы услуг, 20,6% - торговли, 5,6% - строительства. 31,6% респондентов - крупные предприятия, 29,7% - средние, 38,7% - малые.