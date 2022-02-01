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Госпотребслужба в прошлом году вернула потребителям 11,4 миллиона
08:48 01.02.2022 |
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей за 2021 год вернула потребителям 11,4 млн грн, что на 1,2 млн грн больше, чем в 2020 году.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ведомства в Телеграме.
По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, это свидетельствует об увеличении эффективности работы по защите прав потребителей.
«Потребители в Украине стали чаще жаловаться на нарушения своих прав. За прошлый год количество рассмотренных жалоб выросло на 21%», - отметила она.
Всего за 2021 год в Госпродпотребслужбу поступило почти 25 тыс. обращений, жалоб, заявлений и предложений от потребителей, большинство которых касалось качества непродовольственных товаров и предоставленных услуг.
Как сообщал Укринформ, Госпродпотребслужба в 2021 году провела более 21,2 тыс. проверок субъектов хозяйствования, из них 20,7 тыс. - внепланово.
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