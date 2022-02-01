В январе влияние агрессии РФ на экономику Украины стало заметнее - Шмыгаль

В январе влияние эскалации агрессии РФ в отношении Украины на экономику стало более заметным.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время совместного с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом заявления для прессы, сообщает корреспондент Укринформа.

"Эскалация агрессии и такое особое внимание к этому вопросу повлияли и влияют на экономическую ситуацию, несмотря на то, что мы положительно со многими рекордными цифрами и по ВВП, и по наполнению бюджета завершили прошлый год. Сейчас, в течение января, действительно наблюдается выход нерезидентов из украинских ценных бумаг. Действительно есть давление на валютный курс. Все эти вещи, безусловно, обусловлены единственным фактором - напряжением эскалации со стороны РФ", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Украина понимает сложность ситуации, поэтому обращается к своим международным партнерам за помощью. И получает ее, за что очень благодарна. Помощь есть как со стороны Европы, так и со стороны США, подчеркнул Премьер.

"Она (помощь - ред.) будет способствовать тому, что выполнение бюджета, его наполнение будет полностью выполняться. Мы над этим работаем", - заверил глава правительства.

Как сообщалось, еврокомиссар Валдис Домбровскис в понедельник, 31 января, находится с визитом в Киеве.