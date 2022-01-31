Промпроизводство в Украине в 2021 году выросло на 1,1% после спада на 5,2% в 2020-м - Госстат

Промышленное производство в Украине в 2021 году выросло на 1,1%, тогда как в 2020 году был зафиксирован спад на 5,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Ведомство уточнило, что в декабре 2021 года к декабрю 2020-го промышленное производство в Украине сократилось на 1%, а с коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в декабре-2021 составил 1,4%.

Госстат указывает, что к предыдущему месяцу рост промышленного производства в декабре составил 1,1%, тогда как с учетом сезонной корректировки был зафиксирован спад промпроизводства на 0,2%.

В перерабатывающей промышленности в декабре-2021 к декабрю-2020 рост составил 0,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров промышленное производство сократилось на 0,7%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха спад промпроизводства составил 8,3%.

Согласно сообщению, в целом за минувший год в перерабатывающей промышленности зафиксирован рост производства на 1,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 0,9%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован спад на 0,1%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в 2021г.

декабрь 2021г к ноябрю 2021г. % декабрь 2021г к декабрю 2020г. % 2021 к 2020 Справочно: 2020 к 2019 Промышленность всего 101.1 99.0 101.1 95.5 Добывающая промышленность и разработка карьеров 102.6 99.3 100.9 97.0 - добыча каменного и бурого угля 106.5 106.1 103.3 86.3 - добыча сырой нефти и природного газа 103.6 101.6 97.8 98.1 - добыча металлических руд 106.5 95.1 102.5 97.6 Перерабатывающая промышленность 98.4 100.9 101.5 94.1 Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 92.8 103.3 93.5 99.2 Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 95.1 97.0 101.5 93.9 Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 96.2 101.7 105.4 97.1 Производство кокса. и продуктов нефтепереработки. 108.7 88.2 105.1 98.0 Производство химических изделий и химической продукции 88.8 81.2 98.8 105.1 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 91.2 88.9 97.4 103.0 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 88.3 96.2 107.5 100.1 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 101.6 101.3 105.2 91.3 Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 106.2 108.0 108.0 82.4 производство компьютеров. электрической и оптической продукции 154.2 124.0 109.5 75.2 производство электрического оборудования 91.0 90.0 118.9 99.1 Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 108.7 113.2 102.3 84.0 Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 102.3 110.8 106.7 74.6 Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 118.9 98.9 108.8 89.6 Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 110.7 91.7 99.9 99.1

Данные: Госстат