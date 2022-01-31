Промпроизводство в Украине в 2021 году выросло на 1,1% после спада на 5,2% в 2020-м - Госстат

Ведомство уточнило, что в декабре 2021 года к декабрю 2020-го промышленное производство в Украине сократилось на 1%, а с коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в декабре-2021 составил 1,4%.
Госстат указывает, что к предыдущему месяцу рост промышленного производства в декабре составил 1,1%, тогда как с учетом сезонной корректировки был зафиксирован спад промпроизводства на 0,2%.
В перерабатывающей промышленности в декабре-2021 к декабрю-2020 рост составил 0,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров промышленное производство сократилось на 0,7%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха спад промпроизводства составил 8,3%.
Согласно сообщению, в целом за минувший год в перерабатывающей промышленности зафиксирован рост производства на 1,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 0,9%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован спад на 0,1%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в 2021г.
|декабрь 2021г к ноябрю 2021г. %
|декабрь 2021г к декабрю 2020г. %
|2021 к 2020
|Справочно: 2020 к 2019
|Промышленность всего
|101.1
|99.0
|101.1
|95.5
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|102.6
|99.3
|100.9
|97.0
|- добыча каменного и бурого угля
|106.5
|106.1
|103.3
|86.3
|- добыча сырой нефти и природного газа
|103.6
|101.6
|97.8
|98.1
|- добыча металлических руд
|106.5
|95.1
|102.5
|97.6
|Перерабатывающая промышленность
|98.4
|100.9
|101.5
|94.1
|Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий
|92.8
|103.3
|93.5
|99.2
|Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|95.1
|97.0
|101.5
|93.9
|Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность
|96.2
|101.7
|105.4
|97.1
|Производство кокса. и продуктов нефтепереработки.
|108.7
|88.2
|105.1
|98.0
|Производство химических изделий и химической продукции
|88.8
|81.2
|98.8
|105.1
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|91.2
|88.9
|97.4
|103.0
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|88.3
|96.2
|107.5
|100.1
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования
|101.6
|101.3
|105.2
|91.3
|Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|106.2
|108.0
|108.0
|82.4
|производство компьютеров. электрической и оптической продукции
|154.2
|124.0
|109.5
|75.2
|производство электрического оборудования
|91.0
|90.0
|118.9
|99.1
|Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам
|108.7
|113.2
|102.3
|84.0
|Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|102.3
|110.8
|106.7
|74.6
|Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования
|118.9
|98.9
|108.8
|89.6
|Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха
|110.7
|91.7
|99.9
|99.1
Данные: Госстат